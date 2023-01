Un locale di Flavio Briatore è il miglior ristorante dell’Arabia Saudita

Il Billionaire di Riyad ha ricevuto un prestigioso riconoscimento.

“Il Billionaire continua a vincere”, scrive Flavio Briatore su Instagram. La scorsa settimana, il residente monegasco ha condiviso la felice notizia: i World Culinary Awards 2022 hanno assegnato il titolo di “Miglior ristorante dell’Arabia Saudita” al suo Billionaire di Riyad

Da tre anni, i World Culinary Awards premiano centinaia di ristoranti in tutto il mondo, scegliendo un vincitore per paese. È quindi in Arabia Saudita che il lavoro dello staff di Flavio Briatore è stato ricompensato. L’imprenditore ci ha tenuto a ringraziare di cuore i suoi dipendenti sui social per “la loro dedizione e l’ottimo lavoro”.

Il locale, aperto nel 2021, è il secondo Billionaire del Medio Oriente, dopo Dubai. Il marchio, presente anche a Porto Cervo, è di recente sbarcato anche a Doha, in Qatar.

I locali di Flavio Briatore hanno conquistato anche Monaco, con il Crazy Pizza, il Cova, il Cipriani e il Twiga.

Segnaliamo che nel Principato, i World Culinary Awards 2022 hanno premiato altri due locali: il Nobu Monte-Carlo come miglior ristorante e il Blue Ray come miglior hotel-ristorante.