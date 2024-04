Rolex Monte-Carlo Masters 2024: come arrivare con i mezzi pubblici

Autobus, navette gratuite o treno? Ecco come arrivare al torneo senza prendere la macchina.

Se ancora non sapete come raggiungere il primo torneo Masters 1000 su terra battuta della stagione, vi diamo una mano noi. Ogni anno, la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) mette a disposizione degli spettatori alcune navette gratuite. La SNCF, invece, prevede una fermata speciale per l’evento “Monte-Carlo Country Club”. Ecco maggiori dettagli.

In autobus

Vi sconsigliamo vivamente di utilizzare l’auto per arrivare al torneo, cos├Č da evitare ingorghi e problemi di parcheggio. Optate piuttosto per le navette gratuite e gli autobus offerti dalla CAM e per i TER ZOU!. In partenza da Nizza nel quartiere del porto (LINEA 607) e dalla stazione degli autobus di Mentone (LINEA 608), gli autobus partono ogni 15 minuti e la corsa costa 1,50ÔéČ a persona solo andata.

Se arrivate dai parcheggi pubblici del Principato, trovate una navetta disponibile gratuitamente la mattina e la sera per gli spettatori muniti di biglietto (vedi mappa ÔÇťNavette bus Spectateurs 2024 Circuit Parking VLÔÇŁ – Itinerario navetta parking VL – per i dettagli sui percorsi e i parcheggi serviti).

Altre navette, anch’esse disponibili la mattina e la sera, sono riservate agli spettatori che arrivano nel Principato con pullman turistici (vedi mappa ÔÇťNavette bus Spectateurs 2024 Circuit Parking AutocarÔÇŁ itinerario navetta parking pullman).

Al Monte-Carlo Contry Club (entrata/uscita 3), gli spettatori troveranno un sistema di assistenza multilingue per aiutarli nella scelta dei due tipi di navetta.

In treno

Come per ogni edizione, la SNCF ha attivato una fermata provvisoria tra la stazione di Monaco e quella di Roquebrune-Cap-Martin. Il TER vi lascia a circa 500 metri dall’entrata n┬░4 del Rolex Monte-Carlo Masters. Segnaliamo che questa fermata non ├Ę adatta a persone con mobilit├á ridotta.

Un’altra opzione ├Ę quella di scendere alla stazione di Monaco e utilizzare gratuitamente l’autobus del Principato (linea 1, 4 o 6) per raggiungere il Monte-Carlo Country Club. Non dimenticate di far vedere il biglietto del torneo.