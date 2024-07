Ottimo tasso di successo per i diplomati 2024 a Monaco

Dei 264 alunni del Lycée Albert Ier, solo due studenti devono sostenere esami di recupero.

I risultati sono stati annunciati nel pomeriggio di lunedì 8 luglio: il 97% degli studenti liceali monegaschi ha ottenuto il baccalauréat (diploma) al primo tentativo.

Risultati “costanti” che le scuole monegasche devono alla “perseveranza e all’impegno degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico”, spiega il governo monegasco.

Il tasso di successo complessivo è ancora leggermente inferiore rispetto al primo turno del 2023, quando si attestava al 97,6%. In compenso, un dato è aumentato, quello delle lodi. In totale, l’81,1% dei diplomati di quest’anno ha ottenuto una lode, di cui il 22,6% con “Très bien”, rispetto al 79,9% dell’anno scorso.

© Direzione della Comunicazione / Etienne Dang

Risultati indirizzo per indirizzo

In generale, nel Lycée Albert Ier e nel Lycée François d’Assise – Nicolas Barré, il 98% degli studenti è stato ammesso, di cui l’88,7% con lode. Delle 266 lodi assegnate, 75 sono state classificate come “Très bien”, di cui 11 con congratulazioni da parte della commissione, 112 sono state classificate come “Bien” e 79 come “Assez Bien”.

Per quanto riguarda l’indirizzo tecnologico, quest’anno il 100% dei diplomandi ha superato gli esami, di cui il 58,2% con lode: una “Très Bien”, nove “Bien” e 22 “Assez Bien”.

L’indirizzo professionale del Lycée Rainier III ha registrato un tasso di successo del 91,2%, con il 72,6% degli studenti che hanno ottenuto la lode (ovvero 61 lodi). Sono stati assegnati cinque “Très Bien”, di cui uno con le congratulazioni della commissione, 27 “Bien” e 29 “Assez Bien”.

