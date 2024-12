Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène si congratulano con Max Verstappen per il titolo di Campione del Mondo di Formula 1

A nome della Fondazione Principessa Charlène di Monaco, la Coppia Principesca ci ha tenuto a congratularsi con Max Verstappen per la conquista del suo quarto titolo di campione del mondo di Formula 1, festeggiato domenica 24 novembre al Gran Premio di Las Vegas.

La stella di Max Verstappen continua a brillare nel mondo della Formula 1. Conquistando il suo quarto titolo, si è ufficialmente assicurato un posto tra le leggende dello sport automobilistico accabti a Schumacher, Hamilton, Fangio, Prost e Vettel.

La Fondazione Principessa Charlène, che si occupa di promuovere la sicurezza in acqua e di responsabilizzare i più piccoli, non solo apprezza le sue performance in pista, ma anche il suo coinvolgimento in iniziative benefiche.

Un sostegno prezioso alle iniziative della Fondazione

Lo scorso settembre, Max Verstappen ha generosamente donato un sidepod (la pancia laterale) della sua monoposto di Formula 1 a un’asta organizzata in occasione della traversata Calvi-Monaco Water Bike Challenge. La donazione è stata fondamentale per raccogliere i fondi necessari per finanziare i programmi della Fondazione, che si occupano di prevenire gli annegamenti e di promuovere la sicurezza in acqua tra i più piccoli.

Ma anche un collaboratore importante

La Fondazione Principessa Charlène ha inoltre espresso la sua profonda gratitudine al pilota olandese per il suo immancabile sostegno. Grazie al suo gesto, ora molti bambini possono partecipare a programmi di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza in acqua, contribuendo a salvare vite umane e a offrire opportunità di crescita attraverso lo sport.

