











7 февраля в Княжестве сообщили о восьми новых случаях коронавируса. В больничном центре Княгини Грейс проходят лечение 70 человек.

Коронавирус распространяется активно. 4 февраля было зафиксировано 24 новых случая, на следующий день — еще 29 случаев. В соседних Приморских Альпах ситуация не лучше.

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На фоне этого 5 февраля Княжеское правительство собралось в государственном министерстве Монако. На пресс-конференции сообщили об усилении мер по борьбе с коронавирусом. С начала 2021 года в Княжестве скончались 16 человек — для сравнения, в 2020 году жертвами коронавируса стали три человека.

Ситуация серьезная. Если нам не удастся сегодня с помощью этих мер изменить ситуацию, то не исключен локдаун Пьер Дарту (Pierre Dartout), государственный министр

Обязательная удаленная работа

С 8 февраля работающие в Монако, в том числе 45 000 французов и 8 000 итальянцев, будут как можно скорее переведены на удаленную работу. Княжеское правительство призывает компании систематизировать удаленную работу как минимум на период в 15 дней.

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Кроме того, запрещены собрания более шести человек на открытом воздухе, а для проведения ПЦР-тестов не будут нужны рецепты. Магазины должны обеспечить площадь в 4 квадратных метра на одного покупателя.