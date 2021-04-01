В мире еще не достигнут гендерный паритет в вопросе оплаты труда. Как в государственном, так и в частном секторе, место женщин все еще не является равным по отношению к мужчинам. В то же время, ситуация в Монако, кажется, дает надежду на равные права мужчин и женщин. Так ли это?
Равная оплата на государственной службе
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Однако, согласно исследованию, с точки зрения карьерного роста, мужчин все еще больше на верхних ступенях иерархии. Если посмотреть на Кабинет министров Монако, то в настоящее время среди них только одна женщина — Мари-Пьер Грамалья (Marie-Pierre Gramaglia) (правительственный советник, министр оборудования, окружающей среды и градостроительства). В отчете IMSEE также говорится, что женщины в большей степени представлены в Департаменте по социальным вопросам и здравоохранению (приблизительно три четверти), в то время как более восьми из десяти мужчин работают в Департаменте оборудования, окружающей среды и градостроительства.
Существует ли гендерный паритет в вопросе оплаты труда в Монако?
В частном секторе ситуация с гендерным паритетом также близка к балансу — 40% сотрудников — женщины. «Из двенадцати секторов экономики, в пяти достигнут паритет, — добавляет Селин Котталорда. У нас также больше женщин, работающих на полставки, что свидетельствует о том, что это выбор, чтобы совместить частную и профессиональную жизнь». То же самое касается и места жительства — женщины чаще живут ближе к месту работы.
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Другой вопрос — место женщин в небольших компаниях. «Женщины, в большинстве своем, работают в компаниях с числом сотрудников менее пяти, чаще всего в розничной торговле». Чуть позже в этом году IMSEE опубликует «комплексный и беспрецендентный для Монако» отчет по гендерному паритету в вопросе оплаты труда. Это позволит получить более четкое представление о равенстве мужчин и женщин в частном и государственном секторах. «Мы уже прошли то время, когда работодатель боялся принимать на работу женщину. Однако, равенство еще не полностью достигнуто». Гендерный разрыв в зарплатах – это новая борьба за равноправие женщин и мужчин на рынке труда.