











В этот понедельник порт Эркюль оживился: Международная гидрографическая организация провела мероприятие по случаю своего столетия, которое совпало со Всемирным днем гидрографии. На мероприятии в честь столетия картирования дна океана и исследования мировых вод присутствовал Князь Монако Альбер II.

Морское дно кажется таким далеким, но на самом деле наша жизнь связана с подводными процессами гораздо сильнее, чем можно подумать. Прогнозируя цунами, создавая навигационные маршруты и обезвреживая морские мины гидрографы выполняют важную работу по изучению того, что скрывается под водой. Однако ученые больше знают о поверхности луны, чем о дне океана.

Чтобы изменить это, Международная гидрографическая организация объединила 94 страны, которые делятся ресурсами и создают глобальную цифровую базу данных для совместного составления карты дна океана. Генеральный секретарь организации, доктор Матиас Йонас (Dr Mathias Jonas) напоминает, что организация была создана в 1921 году, года «полмира были врагами», однако отбросили разногласия ради благополучия планеты. Сегодня в центре внимания остается все тот же вопрос: «Что мы можем сделать вместе, чего не сможем по отдельности?».

«Заключить мир с природой»

На террасе с видом на порт спецпосланник ООН по делам океана Питер Томсон напомнил 40 гостям и зрителям прямой трансляции на платформе YouTube, что «состояние нашего океана находится в упадке». По мере роста загрязнения и глобального потепления морские виды сталкиваются с растущими угрозами. Только после того, как мы воплотим 17 целей ООН в области устойчивого развития, мы сможем «заключить мир с природой».

Благодаря Международной гидрографической организации и ее цели глобального сотрудничества надежда еще не потеряна. Изучение морского дна поможет лучше защитить обитающие там виды. Организация сотрудничает не только с правительствами стран мира, но и с промышленными партнерами, ведь ученые разрабатывают новейшие приборы для исследования океана.

© Международная гидрографическая организация

Новые технологии для создания карты подводного мира

Трудно представить, что по дорогам едят автомобили без водителей. Но при погружении в воду это футуристическое видение становится реальностью. Ученые уже используют беспилотные устройства на глубинах, чтобы изучить дно.

ECA Group и ixblue — два отраслевых партнера Международной гидрографической организации, использующие автономные подводные аппараты (AUV) для создания цифровой копии океана. Во время мероприятия в понедельник был представлен AUV A18-M: ярко-желтый беспилотник весом 600 килограммов, использующий датчики для составления карты океанских гор и хребтов, фотографирования морского дна и обнаружения морских мин. Собранные данные могут быть использованы для строительства морских сооружений, например, нефтяных вышек.

По словам представителя ECA Group, это устройство, способное достигать глубины в 3 000 метров, является «супертихим» и не беспокоит морских животных. Кроме того, аппарат оснащен «искусственным интеллектом, позволяющим ему распознавать препятствия, такие как большие камни, и обходить их стороной».

© Международная гидрографическая организация

Полностью картографировать дно океана к 2030 году

Вступая в Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития ООН (2021-2030 годы), гидрографы ставят перед собой грандиозную задачу: к 2030 году составить полную карту дна океана. Проект «Морское дно-2030» ставит перед учеными несколько задач: собрать все данные и сделать их удобными и доступными в режиме реального времени для рядового моряка.

В духе наступающего десятилетия итальянский корабль «Америго Веспуччи», используемый для обучения курсантов Военно-морской академии в Ливорно, пришвартовался в Порт-Эркюле для празднования столетнего юбилея. Во вторник здесь прошла официальная церемония провозглашения судна послом Десятилетия океана. Вахтенный офицер лейтенант Фредерико Мессини (Frederico Messini) назвал 90-летний корабль «прекрасным», способным развивать скорость «13-14 узлов при попутном ветре». Не уступает и внешний вид корабля: он украшен золотыми деталями на корпусе и флагами на мачтах.

Торжественный день завершился вебинаром, в котором приняли участие почти 200 человек со всего мира, в том числе из Китая и Бразилии. Это еще раз подтверждает стремление Международной гидрографической организации объединить мир для спасения океана. Среди приглашенных спикеров вебинара — доктор Женевьева Бешар (Dr Geneviève Béchard), национальный гидрограф Канады и председатель совета организации, а также доктор Питер Хеффернан (Dr. Peter Heffernan), посол океана.

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