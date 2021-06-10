











У Томаса Родье (Thomas Rodier) диагностировали редкое глазное заболевание. Молодой человек практически потерял зрение, но определенно не теряет решимости и интереса к жизни. Парень, живущий на Лазурном берегу, всего за шесть месяцев собрал половину по своему сбору с целью в 100 000 евро.

У себя дома на красочной улице Ментона Томас Родье начал рассказывать свою историю с 28 ноября 2020 года: в этот день врачи сообщили ему, что он слепнет.

«Я знал, что у меня проблемы со зрением, но я не осознавал, что теряю его», — вспоминает свой шок 20-летний парень родом из Ниццы, когда врачи обнаружили у него пигментный ретинит.

На протяжении многих лет Томас испытывал чувствительность к свету, сложности с равновесием, часто сталкивался с предметами. Врачи упускали эти, как говорит Томас, «весьма ярко выраженные симптомы». Спустя десять лет специалисты поняли, что клетки сетчатки Томаса — светочувствительной ткани в задней части глаза — медленно разрушаются. Сейчас Томас «слеп на 90-95%».

«Спасти мои глаза»: сбор средств с шестизначной суммой

Когда диагноз стал известен, бывший студент-инженер решил не терять времени. В надежде собрать средства на два вида лечения, на акупунктуру в Швейцарии и на терапию стволовыми клетками в Соединенных Штатах, молодой человека начал сбор средств. Кампания «Спасти мои глаза» была запущена на платформе Leetchi в декабре прошлого года. Цель кампании — собрать 100 000 евро.

«Я не ожидал, что соберу такую сумму», — говорит Томас, выражая благодарность сотням людей, поддержавшим кампанию. Свой вклад внесли 654 человека. Всего за шесть месяцев удалось собрать 44 818 евро. Хотя значительную часть внесли семья и друзья, Томас признает, что в сборе присутствовал и фактор удачи.

Это было похоже на выигрыш в лотерею Томас Родье

Кебабная привлекла внимание звезд

Сумка с плакатами и открытками всегда под рукой Томаса. Он гуляет по улицам Монако и Ментона, откуда поступает большая часть пожертвований, и материалы для сбора средств практически всегда рядом.

Благодаря поддержке местных предприятий, согласившихся разместить плакаты на своих территориях, кампания Томаса привлекла внимание знаменитостей. Младший брат гонщика Шарля Леклера Артур увидел плакат в местной кебабной, после чего сбор средств резко возрос. Тронутый ситуацией, Шарль рассказал в Instagram о Томасе своей 4,7-миллионной аудитории.

«В течение трех-четырех дней поток пожертвований просто хлынул. Это было похоже на выигрыш в лотерею», — улыбается Томас, поворачиваясь к своему другу Мелвину Майарелли (Melvyn Maiarelli). Молодые люди еще не верят, насколько продвинулся сбор. За несколько дней они получили 6000 евро в виде пожертвований и бесчисленные письма поддержки.

Томас Родье и его друг Мелвин Майарелли © Meg Johnson / Monaco Tribune

YouTube: будущее кампании

Мелвин и Томас дружат с 14 лет. Сейчас они вместе начали новый проект, чтобы стимулировать сбор средств через YouTube. Томас всегда любил сниматься, однако опасения вызывала нестабильность карьеры блогера и неодобрение родителей. После того, как диагноз вынудил парня оставить учебу, Томас наконец смог заняться съемками. В дуэте с Мелвином он уже опубликовал два видео, набравшие несколько тысяч просмотров.

Сейчас парни работают с авторами крупных аккаунтов в YouTube, чтобы распространить информацию о сборе и достичь цели в 100 000 евро. Их первая коллаборация, которая вскоре выйдет, — это видео с французским гонщиком Роменом Монти (Romain Monti), у которого более 100 000 подписчиков в YouTube и почти 40 000 фолловеров в Instagram.

Благодаря инженерным навыкам Томас разработал пару очков, которые имитируют его зрение. Ромен Монти попробовал прокатиться по улицам в таких очках. «Левая сторона расплывчатая, это как смотреть на мир через соломинку», — поясняют парни. Мелвин боялся носить очки за рулем. Вскоре на канале Ромена Монти в YouTube появился видео, из которого можно узнать, какого это: водить со зрением в 5%, когда ты — гонщик.

Даже если не получится, мы пытаемся

Мелвин не удивляется амбициям друга и не сомневается, что Томасу удастся добиться успеха как со сбором средств, так и со съемками. «Что бы он ни задумал, он это сделает. Он никогда не останавливается», — говорит Мелвин.

Томас преисполнен решимости сделать все возможное для достижения цели. «Даже если у нас не получится, мы пытаемся», — говорит он. Томас уже планирует устроить небольшую вечеринку, когда сбор 100 000 евро будет завершен. Он надеется, что это произойдет через год.

Узнать больше о Томасе Родье или сделать пожертвование можно на сайте его кампании или в YouTube.