











Окурки — это «бич века». От цветочных горшков до морского порта — их можно найти везде. Курильщики и некурящие люди поделились мнением о проблеме окурков в Монако в группе и на странице Monaco Tribune в социальной сети Facebook.

Улицы превратились в пепельницы

Где расположены места с наибольшим числом окурков? Жаннин пишет: «Сходите в Сюффрен, 7 rue Suffren Reymond, посмотрите на вазоны. В них полно окурков. Это помогает растениям расти… черный юмор». Маэва рассказывает, что вазоны в ее переулке превратились в пепельницы. «Сколько бы пепельниц мы не поставили, курильщики ими не пользуются».

Некоторые жители опасаются не только чаек над головой — с верхних этажей могут «прилететь» и окурки. «Когда живешь на первом этаже, соседи сверху выбрасывают не только окурки», — делится Кармела. «Мы должны запретить курение, и точка», — считает она.

Мы должны заставить торговцев ставить пепельницы перед дверью

Перерыв на перекур

В своих сообщениях читатели пишут, что окурки часто встречаются недалеко от рабочих мест. «На улице ла Тюрби некоторые торговцы выбрасывают тлеющие окурки. Мы должны заставить торговцев ставить пепельницы перед дверью», — считает Патрик.

Агент SMA рассказывает о любимых местах курильщиков в Фонвьей: «Перед Центр спортивной визуализации Монако».

Множество курильщиков можно встретить и в портах. «Было бы хорошо обучить экипажи, члены которых курят в порту и бросают окурки в воду», — говорит Жан-Франсуа. «Это как собачьи экскременты, которые хозяева питомцев собирают в пакеты, которые потом оставляют на земле», — добавляет он.

Я использую карманные пепельницы

Защитить окружающую среду

Некоторые уже используют уловки для борьбы с «бичом века», как это явление называет Гислен. Лор говорит, что выбрасывает окурки только в мусорные баки, убедившись, что они потушены. «В противном случае я использую карманные пепельницы. Я не понимаю, когда люди бросают окурки на землю. Это то же самое, как собачьи экскременты, которые хозяева в пакетах оставляют на земле», — говорит она.

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© Monaco Tribune / Alexis Gertaldi

Бесплатные пепельницы

Бля борьбы с окурками мэрия Монако начала инициативу «Monaco Zéro Mégot». В ее рамках запрещено курение на пляжах, например, на пляже Ларвотто, что вызвало неоднозначную реакцию. В пунктах Visit Monaco туристам и жителям раздают бесплатные пепельницы. Маленькие пепельницы, окрашенные в цвета Монако, — это еще и сувенир наряду с коллекционными монетами и марками Княжества. «Я не курю, но хотела бы такую маленькую пепельницу», — говорит Клаудия. Эфина хочет оставить пепельницу для своей личной коллекции. «Я хочу выгравировать одну из этих пепельниц в коллекционном стиле».

© Monaco Tribune / Alexis Gertaldi