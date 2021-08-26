











После нашего общения с несколькими собаками Монако, многие из наших читателей, владельцев собак, прокомментировали условия их жизни на нашей странице и в группе Facebook.

Зеленые насаждения — проблема для собак и их владельцев

Пользователь Маара говорит: «В городе не хватает зеленых насаждений. Но не только для животных…». Действительно, как и в нашей статье, отсутствие зеленых зон, по вашему мнению, является основной проблемой для жизни собак в Княжестве. Что касается Элоди, которая живет не в самом зеленом районе Ла-Кондамин, говорит, что предпочитает гулять в старом городе или в Фонвьей.

Она добавляет: «Что касается оснащения, мы один из немногих городов, где диспенсеры для пакетов являются бесплатными». В заключение она говорит, что хотела бы, чтобы ее собака, Орион, была как можно более здоровой. «Я мечтаю об уголке пляжа в Ларвотто, куда можно было бы приводить моего маленького Ориона […] И еще, чтобы бы с ним можно было бы заходить в супермаркеты. В Италии есть тележки, предназначенные для перевозки домашних животных. Монако прилагает усилия для наших четвероногих друзей, но еще есть к чему стремиться».

Одна из зеленых зон Княжества, где прогулки с собаками запрещены. © Alexis Gertladi

Прогулки за пределами Княжества

Что касается Гизмо, Мартина пишет, что «прибрежная тропа в Кап-д’Ай […] стало идеальным и любимым местом для владельцев собак. Это видно, когда вы там гуляете». Однако она отмечает, что из-за оставленных фекалий, «нужно быть осторожным, куда ступаешь». Она также делится одним из своих любимых мест для выгула собак. «Для них отведен пляж, но он находится довольно далеко [от берега]. Вы все равно должны убедиться, что потребность собаки не слишком срочная!».

Кристина признается в нашей группе Facebook, что условия жизни наших питомцев намного лучше, чем раньше. Однако она объясняет, что каждый день ей приходится выезжать их Монако для прогулок. Кристина предпочитает ездить в Кап-д’Ай, Рокбрюн или в Эз. Собаке нужно дать «побегать без поводка и немного поплавать в море». Немного свободы для наших собак тогда как в Княжестве «везде обязательно держать их на поводке».

Многие ли из вас пойдут на прибрежную прогулку с Гизмо? © Все права защищены

Чего не хватает на ваш взгляд

Некоторые из вас также предложили решения по улучшению благосостояния наших животных. Например, Дебора объясняет, что в Монако нет «ветеринара по вызову». Удивительная ситуация для нее, которая вынуждена ехать «вплоть до Ниццы или даже в Сен-Лоран-дю-Вар для оказания экстренной помощи нашим животным!» Что касается Клоэ, то она предпочла бы «ужесточение законодательства для защиты наших пушистых друзей». Действительно, «отсутствует телефонный номер, по которому можно предупредить о предполагаемом жестоком обращении с животным», по сравнению с Ниццей, где такой номер есть.

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