











Проект строительства метро между Ниццей-Рикье (Nice-Riquier) и Монако, похоже, зашел в тупик к разочарованию всех, кто был в восторге от инициативы.

Идея родилась в октябре 2020 года после заявления министра по вопросам инфраструктуры, охраны окружающей среды и городского планирования о Мари-Пьер Грамалья (Marie-Pierre Gramaglia). Она с гордостью объявила о предстоящем создании линии метро между Ниццей и Монако, которая должна облегчить рабочие поездки жителей в обоих направлениях. Целью инициативы была разгрузка дорог между Ниццей и Монако, которые всегда переполнены в часы пик в будние дни.

Проект, остановившийся на стадии идеи

Похоже, проект застопорился. Сменившая на должности Мари-Пьер Грамалья Селин Карон-Дагиони, видимо, не в восторге от идеи метро. «Этот проект не находится на стадии развития», — сообщили 9 сентября изданию Nice Presse из Департамента инфраструктуры, окружающей среды и городского планирования (DEEU). Строительство морского шаттла между Ниццей и Кап-д’Ай также было отложено на более поздний срок. Однако, возможно, работники Ниццы и Монако будут рады узнать, что скоро города свяжет велосипедная дорожка. Идеальный способ совместить физическую нагрузку и мысленно отвлечься каждое утро!