











Официальное заседание по открытию судов и трибуналов состоялось 1 октября во Дворце правосудия в присутствии Князя Альбера II.

1 октября состоялось традиционное официальное слушание по случаю открытия новой сессии судов. На церемонии во Дворце правосудия присутствовали Князь Альбер II, государственный секретарь по вопросам юстиции, директор судебной службы, государственный министр, архиепископ Монако, президент Национального совета Монако и другие общественные деятели.

Слушание проводится ежегодно, отмечая начало судебного года. На церемонии открытия первый председатель Апелляционного суда Бриджит Гринда-Гамбарини (Brigitte Grinda-Gambarini) представила обзор судебной деятельности за прошлый год.

Брижит Гринда-Гамбарини, первый председатель Апелляционного суда, подвела итоги судебной деятельности за 2020-2021 год ©Manuel Vitali, Дирекция коммуникаций

Оптимистичное начало года

Бриджит Гринда-Гамбарини напомнила о достижениях и реализованных проектах реформ, среди которых — меморандум о взаимопонимании с Францией в борьбе с терроризмом и создание Института Монако по обучению судебным профессиям. «Год по сравнению в предыдущим был почти нормальным, но тем не менее проходил в контексте затяжной пандемии», — подчеркнула первый председатель Апелляционного суда.

Этот тезис подтвердил государственный секретарь по вопросам юстиции и директор судебной службы Робер Желли (Robert Gelli). В интервью Monaco Info он рассказал, что новый год пройдет под знаком «оптимизма» с запуском цифрового проекта в сфере судов. «Мы хотим как можно больше развивать продвижение и распространение, в частности, монегасской юриспруденции», — добавил он, вскользь упомянув об обновлении сайта Legimonaco.mc.

Усиление борьбы с терроризмом

Робер Желли выразил уверенность, что меморандум о взаимопонимании с Францией в области борьбы с терроризмом будет иметь положительное влияние: «Этот меморандум облегчил, улучшил и сделал более прямыми отношения между национальной антитеррористической прокуратурой Франции и генеральной прокуратурой Монако и системой правосудия Княжества». Соглашение позволит при необходимости активизировать прямой обмен информацией и разведданными между Монако и Францией.

В заключение слушаний председатель Верховного суда Дидье Линотте (Didier Linotte) произнес речь «Верховный суд, этот знаменитый незнакомец». Наконец, прокурор Сильви Пети-Леклер (Sylvie Petit-Leclair) рассказала о работе магистратов прокуратуры за последний год, упомянув о борьбе с серьезными финансовыми преступлениями, которая требует длительных и серьезных расследований, а также о равных правах женщин и мужчин.