Самые важные новости за 22 ноября.

Результаты благотворительного забега «Без финиша». 21 ноября завершился благотворительный забег «Без финиша». После 192 часов беспрерывной работы 7794 участника преодолели в общей сложности 224 636 километров. Это более чем достойный результат, превышающий прошлогодний на 11 596 километров. Тем не менее, это ниже поставленной организаторами цели в 400 000 километров. По итогам забега в общей сложности 22 636 евро будет пожертвовано на помощь детям.

Десятилетие океана: новое партнерство. Фонд Князя Монако Альбера II подписал соглашение с Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО. Организации укрепят сотрудничество в рамках Десятилетия наук об океане (2021-2030). «Благодаря этому сотрудничеству с Фондом (…) мы еще на один шаг приблизились к видению Десятилетия: наука, которая нам нужна для океана, который мы хотим видеть», — сказал исполнительный секретарь Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

Стив Хэкетт выступит на фестивале джаза в Монте-Карло. 25 ноября британский музыкант Стив Хэкетт (Steve Hackett) выступит на сцене Оперы Гарнье. В рамках джазового фестиваля в Монте-Карло музыкант исполнит композиции из своего концертного альбома «Genesis, Seconds Out».

Юбилей больничного партнерства. 10 ноября Больница Княгини Грейс отметила 10-летие программы больничного партнерства. Эта программа является совместной разработкой учреждений здравоохранения Княжества и стран-участниц сотрудничества с Монако для улучшения обслуживания пациентов.