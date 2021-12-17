После двух лет на посту Президента Молодёжной экономической палаты Монако (JCEM) пришло время для Марион Солер (Marion Soler) передать заветную эстафету. Событие, предоставляющее ей возможность осмыслить этот замечательный опыт, отмеченный трудностями, привнесёнными пандемией.

«Страсть» — первое, что приходит на ум Марион Солер при ответе на вопрос о её профессиональном пути. Сегодня она является генеральным директором компании Actis ( группа Telis), в Монако, и свою карьеру она смогла реализовать благодаря двум страстям: «Поклонница группы U2 с самого детства, и также страстно увлечена Правом, так как всегда хотела быть адвокатом. В университете я выбрала специализацию, связанную с защитой данных, интеллектуальной собственностью, авторским правом и цифровыми технологиями… Но я вскоре осознала, что Боно не стал дожидаться, пока я смогу обеспечить защиту его авторских прав, поэтому я осталась в более широкой области защиты.»

После стажировки в Actis, Марион Солер пожелала остаться в компании, где даже создала юридический департамент, а также и в Telis и EasyOne. Таким образом, молодая жительница Лазурного берега познакомилась с Молодёжной экономической палатой Монако и пожелала поучаствовать в её жизни. «Мне понравилось буквально всё. — делится она. — Профессионализм, целеустремлённость… Видеть множество молодых мужчин и женщин, нацеленных на реализацию работы во благо экономического сектора Монако, вдохновляло. Эти ценности были очень мне близки, и я включилась в активное участие, сперва как член Палаты, далее в составе Совета Директоров, а затем, в 2020-м году, и в должности президента.

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Преодоление трудностей

Её крайне особенный срок полномочий, отмеченный пандемией covid-19, был в качестве исключения, в связи с санитарной ситуацией, продлён на два года вместо положенного одного. Так, перед Марион была поставлена вдвойне трудная задача: выполнить свои обязательства президента, при этом повсеместно находя решения по поддержанию деятельности Экономической Палаты.

«Вначале это вызывало растерянность, так как нами было задумано множество проектов, основанных на личном присутствии. Я была в замешательстве и искала решений для продуктивного возобновления работы. Но, в конце концов, эта ситуация обернулась увлекательной, так как позволила обдумать и найти новые пути для действия. Она вынудила нас развиваться», — объясняет Марион Солер.

В качестве примера — тематические бизнес-завтраки, флагманские мероприятия JCEM. Традиционные собрания за чашкой кофе и французской выпечкой, с участием докладчиков из числа местных профессионалов, были заменены на онлайн-конференции. Техническая трудность по поиску подходящего цифрового инструмента конкурировала с человеческой: необходимо было постоянно поддерживать связь с участниками, пробуждая, при этом, их интерес к участию в сессиях.

Команда Молодёжной Экономической Палаты Монако © Philippe Fitte

Неизменная поддержка Княжества

К счастью, пусть и будучи президентом, Марион Солер не осталась в одиночестве. «Я получила огромную поддержку как личную, так и профессиональную. Другие члены Молодёжной палаты продемонстрировали крайную вовлеченность и прекрасную организованность. Как и главе любой компании, мне приходилось испытывать мгновения одиночества, ведь, в конце концов, последнее решение всегда остаётся за нами. Тем не менее, все мы сформировали некий блок солидарности, позволивший идти вперёд».

Княжеское Правительство и Национальный Совет также поддержали инициативы JCEM. «По моему мнению, основная сила Монако — в возможности близкого взаимодействия с государственными институтами», — подчеркивает Марион Солер. Другие организации, как то Экономический совет Монако (MEB), Стратегический совет по вопросам привлекательности, Экономический, социальный и экологический совет также приняли активное участие в деятельности Молодёжной Палаты и проводимых ею начинаниях.

Невзирая на все возникшие трудности, молодая женщина характеризует свой опыт как исключительно положительный. «Несмотря на санитарный кризис, нам удалось внедрить новые программы, такие как менторство для молодых лауреатов нашего конкурса, а также организацию мероприятий, направленных на содействие предпринимательству в Монако… Да, мы приостановили другие инициативы, и это было непросто. Это рискованные решения. Но являться частью Молодёжной Палаты вынуждает выйти из зоны комфорта, и это невероятно. Это огромный опыт».

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Передача эстафеты президентства

Среди выдержавших испытания мероприятий — Трофеи Молодежной экономической палаты Монако, состоявшееся 3 декабря. Марион Солер хранит о нём самые лучшие воспоминания: «Я смотрела на них [лауреатов] и думала о том, как замечательно, чт все мы объединены одной страстью. Молодежь будущего уже здесь! Способствовать продолжению нашего общего дела — это главное для меня.»

Именно продолжение лежит в основе идеи передачи полномочий. Со среды 15 декабря новым президентом JCEM является Мелани Дюпюи (Mélanie Dupuy). «Если бы она сидела сейчас напротив меня, я пожелала бы ей насладиться этим временем, взять от этого приключения как можно больше, так как оно позволяет нам лучше узнать себя и других… Это большой шанс, и за год мы по-настоящему вырастаем. И, главное, — это в конце ни о чем не жалеть», — делится Марион.

Так, Марион Солер без сожалений переворачивает страницу своего президентства. Ей предоставляется новая возможность сосредоточиться на других личных увлечениях, под мелодию песни With or Without You, разумеется.