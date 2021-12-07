Было установлено почти 450 панелей, которые обеспечат 250 МВт-ч электроэнергии в год.

Монако продолжает энергетический переход. Научный центр Монако (CSM) стал 27-м и последним общественным зданием в Монако, которое в 2021 году воспользовалось услугами национального зеленого фонда. Это второе здание, оборудованное солнечными панелями в декабре. Первой была школа FANB, построенная несколько дней назад.

Княжество инвестировало не менее 400 тысяч евро, чтобы воплотить этот проект в жизнь. 443 фотоэлектрические панели были установлены в июле. В понедельник их торжественно открыли в присутствии Князя Альбера II, министра внутренних дел Патриса Селларио (Patrice Cellario) и министра по вопросам инфраструктуры, охраны окружающей среды и городского планирования Селин Карон-Дагиони (Céline Caron-Dagioni).

Эти панели покрывают тысячу квадратных метров и будут производить 25% потребляемой энергии, сокращая выбросы CO2 на 20,5 тонн в год. Это долгосрочная инвестиция, которая окупится не ранее, чем через восемь лет. Однако инвестиция полностью соответствует стремлению Княжества достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Параллельно с установкой солнечных панелей Научный центр Монако подписал Национальный пакт об энергетическом переходе. Президент организации надеется, что к 2022 году ее члены также присоединятся к пакту по отдельности.

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