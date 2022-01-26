Во вторник 25 января состоялась церемония чествования автора Конституции, Князя Альбера I.

Национальный Совет, в присутствии Князя Альбера II, отметил 110 лет Конституции Монако. Мероприятие было перенесено на год из-за санитарного кризиса. Оно также предоставило возможность воздать честь скончавшемуся 100 лет назад Князю Альберу I, основателю Национального Совета, разработавшему и обнародовавшему первую Конституцию Монако 5 января 1911 года.

В 1962 году Конституция была обновлена Князем Ренье III, столетие со дня рождения которого скоро будет отмечаться. Её текст также был пересмотрен в 2002 году.

Портрет Князя Альбера I в библиотеке Ассамблеи, которая теперь названа в его честь © Gaetan Luci / Княжеский Дворец

Во время церемонии Президент Национального Совета Стефан Валери (Stéphane Valeri) поприветствовал «прочную взаимосвязь Монегасков и Суверенного Князя, [который] всегда был и всегда будет основой и силой нашей Страны.»

После церемонии Князь Альбер II выступил в Палате, воздав честь достижениям Князей Альбера I и Ренье III и похвалив хорошие отношения между Княжеским Правительством и Национальным Советом: «Конституционный порядок выдержал испытание временем, укреплённый гармонией между тремя органами власти Государства, разделение которых было утверждено Конституцией 1911 года. В этой связи, позвольте мне поздравить вас с достижением практического приложения доктрины «шаг навстречу друг другу», которое вы сумели осуществить совместно с моим Правительством.»