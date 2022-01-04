20 декабря Брижит Боккон-Пажес (Brigitte Boccone-Pagès) была удостоена престижной награды – ордена Почетного легиона.

В присутствии Князя Альбера II посол Франции в Монако Лоран Стефанини (Laurent Stéfanini) вручил Бриджит Боккон-Пажес знак отличия Кавалера ордена Почетного легиона – высшего звания этой награды.

Вице-президент Национального совета с 2018 года, а также одна из основателей политической партии «Primo ! Priorité Monaco», Бриджит Боккон-Пажес уже была награждена Князем Альбером II званием Офицера Ордена Святого Карла в 2021 году.

Принимая активное участие в работе Национального совета, а также в делах Княжества, она выступала в качестве представителя нескольких законопроектов, таких как признание «Детей страны» или получение монегасского гражданства на основании брака.

Слева направо: Князь Альбер II, Брижит Боккон-Пажес и посол Франции в Монако Лоран Стефанини © Национальный совет

«Целеустремленная и деятельная женщина, которая полна альтруизма»

Награжденная орденом Почетного легиона за поддержку монегасско-французских отношений, Брижит Боккон-Пажес подчеркнула: «Взаимодействие между двумя государствами носит постоянный и плодотворный характер для обеих сторон. На протяжении веков между нами устанавливалась связь, будь то социальная, экономическая, культурная, но также родственная и, если можно так выразиться, сентиментальная … Можете быть уверены, что я сделаю все возможное, чтобы эта награда стала отправной точкой, а не конечным итогом».

Несколько политических деятелей поздравили вице-президента, в частности, сенатор Приморских Альп Доминик Эстрози-Сассон (Dominique Estrosi-Sassone), который выразил свое почтение этой «целеустремленной и деятельной женщине, которая полна альтруизма».

Другие выдающиеся деятели Монако также были удостоены этого престижного звания, среди них – шеф-повар Марсель Равен (Marcel Ravin) в 2017 году или архиепископ Бернар Барси (Bernard Barsi) в 2020 году.