Бывший Советник Правительства-Министр Внешних Связей и Сотрудничества в понедельник 17 января вступил в должность Главы Кабинета.

После первого заседания нового состава Кабинета Князя Альбера II в Княжеском Дворце утром 17 января, Лоран Ансельми (Laurent Anselmi) выступил в эфире телеканала Monaco Info. Новый Глава Кабинета подробно описал задачи, возложенные на него новой миссией.

Развитие в направлении новых общественно значимых тем

Привлекательность, цифровой переход, энергетическая трансформация, контроль за государственными расходами и освоение новых бюджетных поступлений: вот пять основных направлений работы нового Кабинета.

«Мы полны решимости выполнить вверенную Князем миссию и, одновременно с этим, жаждем открытий, потому как часть неизвестного и непредвиденного есть всегда. – делится Лоран Ансельми. – Это основные направления новой общественной политики. Но, прежде всего, мы призваны сформировать дискуссионный совет и стать исполнителями цепи указов, исходящих от Князя и достигающих конкретного применения на местах.»

Совет был переосмыслен и видоизменён, а преимущество отдано женщинам. В его состав вошли три женщины и двое мужчин, выбранные Князем. И даже если каждый член совета будет работать над своей конкретной задачей, цель состоит и в том, чтобы «принять брошенный вызов и разобраться также в проблемах и вопросах, не являющихся основной специализацией участника, чтобы выйти из зоны комфорта.»

Новый Кабинет Князя Альбера II © Управление по связям с общественностью / Michael Alesi

Иной имидж для Княжества

Другая важная миссия Кабинета — сформировать более правдивый и менее cтереотипный образ Монако, как во Франции, так и на международной арене. «Это непрерывная работа. Узнать, понять и смочь объяснить другим – это требует постоянного приспособления к обстоятельствам, принимая во внимание новые технологии, новые способы обмена информацией, социальные сети…», — объясняет Лоран Ансельми.

Однако, новый Глава Кабинета выразил доверие своей команде в достижении поставленных целей: «Каждый из нас желает добиться общего успеха. Все мы трудимся во благо общественных интересов. Все мы привержены этике государственной службы, пользы для всех и каждого. Мы находимся на службе у Государства: беспристрастного, добродетельного, правового.»

Для достижения этих целей Княжеский Кабинет будет помогать Суверенному Князю в осуществлении конституционных прерогатив, отслеживать процесс активного взаимодействия между Князем и получателями на местах и формулировать новые идеи.