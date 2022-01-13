Продолжая свою активную деятельность по защите океанов, Княжество установило в порту Фонвьей сеть для сбора микро- и макроотходов, выброшенных в море.

Действуя в интересах защиты окружающей среды, Управление архитектуры и градостроительства решили предупредить проблему загрязнения Средиземного моря.

Таким образом, в порту Фонвьей недавно была установлена сеть для сбора макро- и микроотходов. Это первая подобная практика на территории Княжества, направленная на уменьшение масштабов загрязнения морского дна микропластиком (14 миллионов тонн по данным CSIRO – Государственного объединения научных и прикладных исследований).

Технология, обеспечивающая сбор даже самых мелких отходов

«В большинстве случаев речь идет о пластике, алюминии, окурках и фрагментах полистирола, – поясняет в своем заявлении Лоран Талларида (Laurent Tallarida), руководитель территориального подразделения по санитарному надзору Управления архитектуры и градостроительства. – В конечном итоге, результат такой сортировки не будет сильно впечатляющим с точки зрения весовых показателей, так как в основном в сеть будут попадать мелкие отходы. Тем не менее, эти отходы не будут загрязнять окружающую среду».

Установление этой сети пополнит ряд мероприятий, предпринятых Княжеством за последние годы в рамках борьбы с выбросом отходов в морские воды. В числе других мер, направленных на зашиту океанов следует отметить борьбу с окурками на пляжах, очистку портов, запрет на использование одноразового пластика и другие.