В декабре прошлого года Мелани Дюпюи (Mélanie Dupuy) была назначена председателем Молодежной экономической палаты Монако, сменив на этом посту Марьон Солер (Marion Soler). Она вступила в должность с 1 января этого года.

Мелани Дюпюи приняла эстафету. 15 декабря, после двух лет работы во главе Молодежной экономической палаты Монако – двух достаточно трудных лет на фоне всемирной пандемии, Марьон Солер официально передала свои полномочия Мелани Дюпюи. Торжественная церемония вызвала бурю эмоций у Мелани – 39-летней жительницы Монако, ранее риелтора в агентстве недвижимости Gramaglia.

«Вместе с Марьон мы стали виновницами торжества, мы были очень рады предстоящим изменениям, – вспоминает Мелани. – Эта церемония стала для меня отличной возможностью обозначить свои приоритеты на 2022 год и представить свою команду. Мне повезло, что меня окружают хорошие люди с позитивной энергией».

Марьон Солер и Мелани Дюпюи © Philippe Fitte

Реализация текущих проектов остается в приоритете. «Если вы решили внести массу преобразований, нужно довести их до конца. Если каждый год все менять, то теряется качественная составляющая. Моя цель – реализовать проекты, которые были разработаны членами нашей Палаты и протестированы в конце 2021 года, но которые нуждаются в дальнейшем усовершенствовании. Например, «Innov’Inside», направленный на развитие внутрифирменного предпринимательства. Также на повестке дня: проведение совещаний, открытых для широкой публики и проект по оказанию кураторской поддержки».

И несмотря на то, что срок ее полномочий в качестве председателя Палаты может пройти в условиях коронавируса, Мелани не теряет оптимизма. «Я сопровождала Марьон на протяжении всего периода, охваченного пандемией, мы должны были пересмотреть свой подход к предпринимаемым мерам. Сегодня мы уже знаем, чего ожидать и как к этому приспособиться. Мы продолжаем планировать мероприятия, но всегда предусматриваем план Б».

Когда я впервые вступила в Молодежную палату, я тут же поняла, что не хочу уходить

Выход из зоны комфорта

Подкованная многолетним опытом и знаниями, Мелани не боится предстоящих трудностей. Получив степень магистра по направлению «Связи с общественностью», девушка проработала в сфере телекоммуникаций, а также в отделе кадров специалистом по подбору сотрудников; после чего пять лет назад устроилась риелтором в агентство недвижимости Gramaglia, а затем, в 2018 году, вступила в Молодежную экономическую Палату Монако.

«Мне очень импонирует экономический и динамичный подход Молодежной палаты. Как только я смогла принимать участие в проектах, я начала организовывать свое первое мероприятие – «стартап-выходные». Когда я впервые вступила в Молодежную палату, я тут же поняла, что не хочу уходить», – делится Мелани.

Вступив в Молодежную палату, Мелани пришлось выйти из своей зоны комфорта. «Мы занимаемся вопросами, которые не имеют ничего общего с нашими специальностями. Мы открываем для себя много нового, для нас это некий образовательный процесс».

Сегодня она с ностальгией рассказывает о своем самом ярком воспоминании в Молодежной палате: о своем первом выступлении перед членами палаты через несколько месяцев после ее вступления. «Я произносила речь в здании Национального совета. Это был торжественный момент, члены палаты обменивались мнениями. Я до сих пор помню, что говорила в тот момент, настолько сильно мне это запомнилось».

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Год на посту председателя

Будучи членом Совета директоров Молодежной палаты, в качестве вице-президента по вопросам обучения и сотрудничества, а затем в роли секретаря, Мелани Дюпюи не раздумывая выдвинула свою кандидатуру на должность председателя палаты. «Когда меня избрали, я испытала очень бурные эмоции. Для меня это большая честь быть представителем организации, которая отстаивает такие высокие ценности и которая получила признание в Монако».

Поэтому Мелани уверенно ожидает свое вступление в полномочия, заручившись поддержкой своей предшественницы. «У нас с Марьон сложились особые отношения. В прошлом году, будучи Генеральным секретарем, я была ее надежной опорой. Я сопровождала ее на протяжении всего года, что позволило мне получить необходимую подготовку для того, чтобы стать ее преемницей. Быть председателем Молодежной палаты – это значит иметь перед собой «год на реализацию проектов», за которые мы несем ответственность, однако мы не делаем что-то в одиночку – мы действуем сообща».

Коллектив Молодежной экономической палаты Монако © Philippe Fitte

И буквально через несколько дней, с момента вступления в должность 1 января, Мелани Дюпюи уже серьезно подошла к своей роли. «Нам постоянно повторяют, что год пролетает очень быстро. Все предыдущие председатели говорили это, и, когда подойдет мой черед, я не премину это упомянуть». Дабы максимально реализовать заданные цели, Мелани уже организовала групповой семинар и несколько совещаний с руководителями проектов. «Молодежная палата ориентирована на молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет. Поэтому моя деятельность в рамках организации завершится в конце следующего года».

А пока у нового Председателя только одна цель: приложить максимум усилий для реализации своих планов, как и во всех своих начинаниях.

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