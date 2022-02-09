Уровень заболеваемости в Монако за неделю снизился на 36%. 7 основных моментов, на которые стоит обратить внимание.

Княжеское Правительство опубликовало последний отчет о санитарной ситуации в Монако. Уровень заболеваемости за последние семь дней составил 1 205 положительных случаев на 100 000 жителей против 1 890 в прошлый понедельник, что представляет собой снижение на 36%. В настоящий момент 72 человека госпитализированы в Больницу Княгини Грейс (CHPG) против 83 на прошлой неделе. Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости, Княжеское Правительство демонстрирует осторожность: