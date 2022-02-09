Уровень заболеваемости в Монако за неделю снизился на 36%. 7 основных моментов, на которые стоит обратить внимание.
Княжеское Правительство опубликовало последний отчет о санитарной ситуации в Монако. Уровень заболеваемости за последние семь дней составил 1 205 положительных случаев на 100 000 жителей против 1 890 в прошлый понедельник, что представляет собой снижение на 36%. В настоящий момент 72 человека госпитализированы в Больницу Княгини Грейс (CHPG) против 83 на прошлой неделе. Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости, Княжеское Правительство демонстрирует осторожность:
- Ношение масок на улицах остаётся обязательным до нового распоряжения
- После февральских каникул будет организована новая кампания по тестированию в школах.
- По мере возможности, удалённый режим работы остаётся обязательным до 4 марта.
- Распространение санитарного пропуска на некоторые профессии остаётся действительным до конца февраля.
- По данным последнего доклада, опубликованного 4 февраля Институтом статистики и экономических исследований Монако (IMSEE), 71% жителей Княжества старше 12 лет прошли полную вакцинацию.
- Княжеское Правительство, посредством кампании #GOVAX, вновь призвало население к вакцинации. По всем вопросам или для записи на процедуру вы можете позвонить по телефону 92 05 55 00 или посетить сайт vaccination-covid19.gouv.mc.
- В Приморских Альпах также наблюдается тенденция к снижению: уровень заболеваемости в департаменте на 33% ниже, чем неделю назад. По данным Регионального Агентства Здравоохранения (ARS) и сайта Covidtracker, на сегодняшний день в департаменте зарегистрировано 2 198 положительных случаев на 100 000 жителей против 3 271 по состоянию на 1 февраля.