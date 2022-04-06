Три депутата Верховной Рады рассказали о трагическом положении, в котором находится их страна с конца февраля.

«Я хочу начать этот день с выражения нашей полной солидарности с украинским народом«. Именно эти слова председателя Национального совета Стефана Валери (Stéphane Valeri) предварили конференцию глав Парламентской ассамблеи франкоязычных стран в понедельник, 4 апреля.

Данная конференция, которая продлится до вторника, объединяет 19 делегаций и около 50 участников и прежде всего направлена на защиту французского языка. Однако в сегодняшнем напряженном геополитическом контексте последний играет особенно важную роль в утверждении «ценностей гуманизма и свободы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поддержите Украину, посетив культурное мероприятие

Два депутата Верховной Рады присутствовали на открытии конференции в зале пленарных заседаний Национального совета. «Мы потрясены тем, что происходит в Украине, и никак не можем остаться равнодушными», — заверил их Стефан Валери, напомнив, что «в истоках международной организации лежат ценности эпохи Просвещения, которые ценой изгнания, а иногда и с риском для жизни отстаивали защитники идеи правового государства перед лицом произвола и абсолютизма».

Депутаты Верховной Рады Леся Василенко и Алёна Шкрум в зале пленарных заседаний Национального Совета. -© Национальный совет

Затем к собравшимся обратился в формате видеоконференции спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Три члена украинского парламента подробно рассказали о российском вторжении и его трагических последствиях для украинского народа.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук присутствовал на заседании в режиме видеоконференции — © Национальный совет

После их выступления Стефан Валери напомнил о мерах поддержки, совместно принятых Национальным Советом и Правительством Князя. В рамках этой помощи организована программа приема и размещения беженцев, а Монегасский комитет Красного Креста (Croix-Rouge Monégasque) уже собрал более полутора миллионов евро на гуманитарную помощь жертвам конфликта.