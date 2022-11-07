Хорошо ли вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune в партнерстве с Академией диалектных языков предлагает вам лексику для пополнения словарного запаса.
Пришла осень. Дождь, холод, ветер, листопад… После дождя погода налаживается. Самое время пойти в лес за лисичками, белыми или каштанами. Осенью на рынках можно увидеть различные сорта тыквы и капусты, а также сочную хурму.
После публикации специальной лексики на День всех святых в октябре этого года Академия диалектных языков передала нам список из 12 слов на монегасском, чтобы праздновать осень!
- Осень: autunu
- Дождь: aigada
- Ветер: ventu
- Лес: furesta, boscu
- Гриб: funzu
- Лисичка: girola
- Белый гриб: bureu
- Каштан: castagna
- Тыква: süca
- Круглая тыква: süca runda e ciata
- Капуста: coru
- Хурма: kaki
Напомним, что ü произносится как [u], а u, без двух точек – как [ou].