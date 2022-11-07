Хорошо ли вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune в партнерстве с Академией диалектных языков предлагает вам лексику для пополнения словарного запаса.

Пришла осень. Дождь, холод, ветер, листопад… После дождя погода налаживается. Самое время пойти в лес за лисичками, белыми или каштанами. Осенью на рынках можно увидеть различные сорта тыквы и капусты, а также сочную хурму.

После публикации специальной лексики на День всех святых  в октябре этого года Академия диалектных языков передала нам список из 12 слов на монегасском, чтобы праздновать осень!

  • Осень: autunu
  • Дождь: aigada
  • Ветер: ventu
  • Лес: furesta, boscu
  • Гриб: funzu
  • Лисичка: girola
  • Белый гриб: bureu
  • Каштан: castagna
  • Тыква: süca
  • Круглая тыква: süca runda e ciata
  • Капуста: coru
  • Хурма: kaki

Напомним, что ü произносится как [u], а u, без двух точек – как [ou].