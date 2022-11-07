Хорошо ли вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune в партнерстве с Академией диалектных языков предлагает вам лексику для пополнения словарного запаса.

Пришла осень. Дождь, холод, ветер, листопад… После дождя погода налаживается. Самое время пойти в лес за лисичками, белыми или каштанами. Осенью на рынках можно увидеть различные сорта тыквы и капусты, а также сочную хурму.

После публикации специальной лексики на День всех святых в октябре этого года Академия диалектных языков передала нам список из 12 слов на монегасском, чтобы праздновать осень!

Осень: autunu

autunu Дождь: aigada

aigada Ветер : ventu

ventu Лес: furesta, boscu

furesta, boscu Гриб: funzu

funzu Лисичка: girola

girola Белый гриб: bureu

bureu Каштан: castagna

castagna Тыква: süca

süca Круглая тыква: süca runda e ciata

süca runda e ciata Капуста: coru

coru Хурма: kaki

Напомним, что ü произносится как [u], а u, без двух точек – как [ou].