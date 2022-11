Conoscete bene la lingua monegasca? Monaco Tribune, in collaborazione con l’Académie des Langues Dialectales, pubblica una lista di parole ed espressioni per arricchire il vostro vocabolario

L’autunno è arrivato. Piove, fa freddo, soffia il vento e cadono le foglie. Dopo la pioggia, arriva il bel tempo. Il momento perfetto per andare nella foresta a raccogliere funghi (finferli o porcini) e castagne. Con l’autunno, i mercati si riempiono di ogni sorta di zucca e cavolo, oltre che dei deliziosi cachi.

Dopo lo speciale vocabolario di Halloween pubblicato a ottobre, l’Académie des Langues Dialectales ha condiviso con noi una lista di 12 parole in monegasco per celebrare l’autunno!

Autunno: autunu

autunu Pioggia: aigada

aigada Vent o : ventu

o ventu Foresta: furesta, boscu

furesta, boscu Fungo: funzu

funzu Finferli: girola

girola Porcini: bureu

bureu Castagna: castagna

castagna Zucca: süca

süca Zucca gialla: süca runda e ciata

süca runda e ciata Cavolo: coru

coru Cachi: kaki

Ricoridamo che in monegasco la lettera “u” si pronuncia come in italiano e la “ü” si pronuncia [iu].