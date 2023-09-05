CFM Indosuez, признанный лучшим банком Монако, расширяет клиентскую базу

Это банк с более чем вековой историей и статусом старейшего финансового учреждения Княжества.

«Труд приумножает богатство». Именно таков девиз новой рекламной кампании банка CFM Indosuez, запущенной недавно и размещенной на автобусах и рекламных площадках Монако.

Целью данной кампании является «демонстрация связи между ценностью труда и потребностью в создании, защите и приумножении личного состояния».

CFM Indosuez, семь раз подряд удостоенный звания лучшего банка Монако по версии Global Finance Magazine, напоминает, что, хотя он и считается монегасским или французским учреждением, он давно приобрёл международное признание.

Целевая аудитория — молодые англоговорящие клиенты

Цель кампании — привлечь как можно больше англоговорящих клиентов (особенно среди новых резидентов Монако), которые в настоящее время составляют лишь треть клиентов CFM, как пояснил в ходе пресс-ланча генеральный директор банка Матьё Феррагю (Mathieu Ferragut).

Ещё одной целью рекламной кампании является напоминание о том, что CFM Indosuez — это не просто банк, но и институт управления активами, в портфеле которого находятся активы двух третей местных компаний и который играет ключевую роль в экономике Монако.

«В CFM Indosuez мы понимаем, что труд создает богатство. Независимо от того, создали ли вы свое состояние самостоятельно или получили по наследству, работа и ответственность идут рука об руку для достижении ваших амбиций. Наши многопрофильные эксперты работают с клиентами с 1922 года, чтобы помочь вам составить индивидуальный инвестиционный портфель», — говорится в заявлении банка.

Более ста лет этот банк работает на территории Монако, что делает его старейшим финансовым учреждением Княжества. Изначально называвшийся Crédit Foncier de Monaco банк был создан по суверенному указу князя Луи II благодаря поддержке местных инвесторов и усилиям инженера-электрика Анри Марке (Henri Marquet), возглавлявшего Общество исследований экономического развития Княжества, и Шарля Беррагена (Charles Berragain), вице-президента «Центральной кассы народных банков Франции» (Caisse Centrale des Banques Populaires de France).

Эти ключевые фигуры Княжества заложили прочные отношения между CFM Indosuez и различными учреждениями Монако, такими как Океанографический музей, Балет Монте-Карло или AMADE.

Одна из двух монегасских компаний, зарегистрированных на Парижской фондовой бирже

CFM Indosuez, в котором работают 400 сотрудников и около сорока операторов рынка, является крупнейшим банком Княжества и одной из двух монегасских компаний — наряду с SBM — зарегистрированных на Парижской фондовой бирже.

Банк CFM не останавливается на достигнутом и активно работает над привлечением молодых клиентов, показывая им, что Монако — не только для пенсионеров. Учитывая рост деловой активности, CFM расширил свое присутствие, открыв филиалы во Франции, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Бразилии, Гонконге, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Человеческий подход в эпоху цифровизации, как утверждает Матьё Феррагю: «После успеха онлайн-банков мы видим обратный тренд, где человеческие взаимоотношения становятся крайне важными».

Сотрудники CFM Indosuez, большинство из которых владеют двумя или даже несколькими языками, быстро и эффективно оказывают поддержку своим клиентам. Такой подход принес банку не только статус лучшего банка Монако, но и помог дважды получить награду Wealth Management Business Servicing The Principality of Monaco от международного специалиста в области бизнес-аналитики для управления активами Wealth Briefing,