Три исключительных ужина открывают гастрономический сезон в Монте-Карло

Бронирование мест на эти три праздничные трапезы уже открыто! Они обещают быть незабываемыми!

Внимание всем гурманам, желающим провести исключительный вечер: компания Monte-Carlo Société des Bains de Mer объявляет об открытии гастрономического сезона в своих звездных ресторанах, где гости смогут насладиться тремя превосходными ужинами.

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Первый изысканный ужин запланирован на 21 марта в отеле Hermitage Monte-Carlo, в самом сердце «Pavyllon Monte-Carlo», ресторана Янника Аллено*, в сотрудничестве с замком Бокастель. Главное преимущество – присутствие Франсуа Перрена, бывшего мастера погреба Бокастеля, который оживит момент рассказами об этом историческом поместье. Меню из пяти блюд стоимостью 290 евро будет включать аперитив, две закуски, рыбу и мясо, а также десерт.

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28 марта 2025 года вас ждёт le Blue Bay Marcel Ravin**, где будет предложено меню из шести блюд под названием «Родная земля», подчеркивающее уникальное сочетание блюд и рома. Каждое блюдо будет сочетаться с мартиниканским ромом, создавая настоящую гармонию вкусов. Этот гастрономический ужин стоимостью 295 евро будет организован в партнерстве с CODERUM Martinique, объединяющим всех производителей сельскохозяйственного рома и сахара, представленных на французском острове Карибского моря.

Затем придёт очередь звездного шефа Доминика Лори и знаменитого итальянского шефа Алессандро Боргезе, которые предложат ужин в четыре руки на верхнем этаже Hôtel de Paris Monte-Carlo 26 апреля. В меню войдут гамберони из Сан-Ремо, треска по-венециански, спагеттоне качо э пепе и сицилийская кассата. Эти прекрасные средиземноморские продукты будут сопровождаться региональными итальянскими винами. На этом роскошном ужине за 300 евро гостей ждёт не менее восьми блюд.