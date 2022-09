Les meilleurs conseils de la rédaction pour s’occuper en Principauté et aux alentours !

« Terra di mare » : la Méditerranée sous un nouvel angle

Si vous ne l’avez pas encore vue, pourquoi ne pas démarrer le mois par l’exposition « Terra di mare », inaugurée le 22 septembre dernier, au sein de la gare de Monaco Monte-Carlo ?

Au total, 11 clichés du photographe autodidacte sicilien Gilles Cappadoro sont à découvrir, où l’artiste a choisi de rendre hommage à la Méditerranée en renonçant à la couleur et en particulier au bleu, pour n’utiliser que le vert-de-gris. Une exposition étonnante, à découvrir gratuitement jusqu’au 18 novembre, dans l’espace donnant accès au parvis Sainte-Dévote.

L’expo sensuelle de Roni Horn

Autre exposition qui vient tout juste de démarrer : « Sweet is the Swamp with its Secrets », dans la galerie Hauser & Wirth. Venez admirer les clichés de la photographe américaine Roni Horn, qui questionne le désir et la sexualité à travers une série de portraits, autoportraits ou même photos phalliques. Aux œuvres de l’artiste, se juxtaposent six extraits du film Persona, réalisé par Ingmar Bergman en 1966, projetés sur les murs, pour mettre en lumière le travail de Roni Horn, à travers le prisme du cinéma. L’expo restera en place jusqu’au 17 décembre.

Plus d’infos :

Galerie ouverte au public du mardi au samedi, de 10 heures à 18 heures

Entrée libre et gratuite

Hauser & Wirth : One Monte-Carlo, place du Casino

Informations au +377 92 00 04 20

Les meilleures spécialités d’Espagne au marché ibérique

Ce samedi 1er octobre, venez déguster des paëllas, sangrias et autres produits ibériques au Marché de Monte-Carlo. Ce marché à thème était initialement prévu le 24 septembre dernier mais a été reporté en raison de la météo.

Le marché ouvrira de 8 heures à 14 heures. Les plats seront disponibles à emporter à partir de 11 heures ou pour une restauration sur place, dès midi. L’accès est libre et gratuit. A noter que deux autres marchés à thème sont au programme : le « Marché des Cueilleurs », le 8 octobre, avec champignons et châtaignes, et le « Marché des vins et des fromages de la Région », le 22 octobre.

Les plus beaux jardins de Monaco en peintures et poèmes

A compter du 7 octobre prochain, et jusqu’au 5 novembre, venez rêver devant l’exposition « Florilège des Jardins de Monaco », présentée par la Fédération des Groupements Français de Monaco, sous le Haut Patronage du Prince Albert II. Au programme : des aquarelles de Tony Szabo, des haïkus (poèmes japonais) de Gilles Montelatici et les Jardins Ephémères du Gouvernement Princier.

Un instant de poésie, pour redécouvrir le Jardin Exotique, la Roseraie, le Jardin Japonais, les Jardins du Casino et les Jardins suspendus du Rocher.

Plus d’infos :

Maison de France, 42 rue Grimaldi, 98000 Monaco

Ouvert du mardi au samedi de 14h30 à 18h30

Entrée libre et gratuite

Le délicieux panettone d’Alain Ducasse

Qui dit retour de l’automne dit forcément pâtisseries réconfortantes ! Dès ce samedi 1er octobre, et jusqu’au 4 décembre prochain, l’équipe de pâtisserie du Louis XV-Alain Ducasse, à l’Hôtel de Paris, propose à la vente ses délicieux panettones, pour la troisième année consécutive.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre panettone, à retirer ensuite à l’accueil du restaurant, du jeudi au lundi.

Plus d’infos :

Réservations par téléphone du jeudi au lundi, de 11 heures à 18 heures au +377 98 06 88 62 ou par e-mail à adhp@sbm.mc

Prix : 35 euros (500g) et 55 euros (1 kg)

Attention : les panettones d’un kilo doivent être réservés au moins 24 heures à l’avance

Un dîner à quatre mains d’exception, signé Marcel Ravin

Pour terminer cette semaine en beauté par une note gourmande, sachez que le chef deux étoiles Marcel Ravin proposera son dîner à quatre mains, dans le cadre du prestigieux Festival des Etoilés Monte-Carlo. Il sera accompagné du chef australien Shaun Hergatt, référence culinaire internationale. Rendez-vous le vendredi 7 octobre, à 19h30 au Blue Bay.

Plus d’infos :