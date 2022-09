Предлагаем вашему вниманию лучшие советы редакции, как провести время в Княжестве и окрестностях

«Terra di mare» : новый взгляд на Средиземное море

Если вы еще не посещали выставку «Terra di mare», почему бы не начать месяц именно так? Выставка открылась 22 сентября в здании вокзала «Монако Монте-Карло».

Всего на экспозиции представлено 11 снимков фотографа-самоучки Жиля Каппадоро (Gilles Cappadoro). Ими художник воспевает Средиземное море, отказавшись от цвета, особенно синего. Художник использует лишь серо-зеленые оттенки. Эту удивительную выставку можно посетить бесплатно до 18 ноября. Она проходит в зале, выходящем на площадь перед храмом святой Девоты.

Чувственная выставка Рони Хорн (Roni Horn)

Еще одна выставка только что открылась в галерее Hauser & Wirth. Она озаглавлена « Sweet is the Swamp with its Secrets ». Не упустите возможность полюбоваться снимками американской фотохудожницы Рони Хорн, которая в серии портретов, автопортретов и даже фаллических изображений затрагивает вопрос желания и сексуальности. Рядом с произведениями художницы на стенах галереи проецируются шесть отрывков из фильма Persona Ингмара Бергмана, снятого в 1966 году. Кинокадры позволяют взглянуть на творчество Рони Хорн через призму кино.

Более подробная информация:

Галерея открыта для публики со вторника по субботу, с 10 до 18 часов

Свободный и бесплатный вход

Hauser & Wirth : One Monte-Carlo, площадь Казино

Справки по телефону: +377 92 00 04 20

Лучшие яства Испании на иберийском базаре

В субботу, 1 октября, приходите отведать паэлью, сангрию и другие угощения Иберискйого полуострова на рынке Монте-Карло. Тематический базар должен был состояться 24 сентября, но был перенесен из-за плохой погоды.

Рынок будет открыт с 8 до 14 часов. Блюда можно будет приобрести навынос, начиная с 11 часов, а попробовать их на месте вы сможете с полудня. Вход свободный. Кстати, в программе еще два тематических базара: «Базар собирателей», на котором будут представлены грибы и каштаны, пройдет 8 октября, а «Базар местных вин и сыров» состоится 22 октября.

Картины и поэзия воспевают самые красивые сады Монако

Начиная с 7 октября и по 5 ноября приходите помечтать на выставку «Весь цвет садов Монако» («Florilège des Jardins de Monaco »), проводимую Федерацией французского землячества Монако под покровительством Князя Альбера II. В программе акварели Тони Сабо (Tony Szabo), хайку (японские стихи) Жиля Монтелатичи (Gilles Montelatici) и Эфемерные сады Княжеского Правительства.

Минутка поэзии, которая позволит заново открыть Экзотический Сад, Розарий, Японский сад, сад Казино и Висячие сады Княжества.

Более подробная информация:

Дом Франции, 42 улица Гримальди, 98000 Монако

Открыто со вторника по субботу с 14.30 до 18.30

Свободный и бесплатный вход

Изысканный панеттоне от Алена Дюкасса (Alain Ducasse)

Когда наступает осень, так хочется побаловать себя вкусненьким! С субботы, 1 октября, по 4 декабря, уже третий год подряд команда кондитеров Louis XV-Alain Ducasse из Hôtel de Paris предлагает приобрести вкуснейшие панеттоне.

Вы уже можете заказать свой панеттоне и забрать его в холле ресторана с четверга по понедельник.

Более подробная информация:

Заказ по телефону, с четверга по понедельник, с 11 до 18 часов, тел.: +377 98 06 88 62 или по электронной почте adhp@sbm.mc

Стоимость: 35 евро (500 г) и 55 евро (1 кг).

Внимание: килограммовые панеттоне должны быть заказаны не менее чем за 24 часа

Ужин в четыре руки за подписью Марселя Равена (Marcel Ravin)

Закончить неделю на красивой гастрономической ноте вы сможете благодаря Марселю Равену. Этот шеф-повар, обладатель двух звезд Мишлен, предлагает ужин в четыре руки в рамках престижного события Festival des Etoilés Monte-Carlo. Вместе с Марселем Равеном будет работать всемирно известный шеф из Австралии Шон Хергат (Shaun Hergatt). Встречаемся в пятницу, 7 октября, в 19.30 в Blue Bay.

Более подробная информация: