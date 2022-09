Tutti gli eventi da non perdere a Monaco e dintorni secondo la nostra redazione!

“Terra di mare”: il Mediterraneo come non l’avete mai visto

Se non hai ancora avuto l’occasione di visitarla, perché non iniziare il mese proprio con “Terra di mare”, la mostra inaugurata il 22 settembre scorso negli spazi della stazione di Monaco Monte-Carlo?

Troverai in totale 11 scatti del fotografo siciliano autodidatta Gilles Cappadoro, in cui l’artista ha scelto di rendere omaggio al Mediterraneo rinunciando al colore, in particolare al blu, e di utilizzare solo il verderame. Una mostra sorprendente, da scoprire gratuitamente fino al 18 novembre, nello spazio che dà accesso al piazzale Sainte-Dévote.

Roni Horn: una mostra sensuale

Un’altra mostra inaugurata di recente è “Sweet is the Swamp with its Secrets”, presso la galleria Hauser & Wirth. Qui potrai ammirare gli scatti della fotografa americana Roni Horn, che esplora il mondo del desiderio e della sessualità attraverso una serie di ritratti, autoritratti e anche foto di soggetti fallici. Le opere dell’artista sono accompagnate da sei spezzoni del film Persona, diretto da Ingmar Bergman nel 1966, le cui scene vengono proiettate sulle pareti per mettere in luce il lavoro di Roni Horn dal punto di osservazione del cinema. La mostra sarà visitabile fino al 17 dicembre.

Ulteriori informazioni:

Galleria aperta al pubblico dal martedì al sabato, dalle 10.00 alle 18.00

Ingresso libero e gratuito

Hauser & Wirth: One Monte-Carlo, place du Casino

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +377 92 00 04 20

Gastronomia spagnola al mercato iberico

Sabato 1 ottobre, appuntamento al Mercato di Monte-Carlo per degustare una deliziosa paella, la sangria e altre specialità iberiche. Questo mercato a tema avrebbe dovuto tenersi il 24 settembre, ma è stato rimandato a causa del maltempo.

Il mercato sarà aperto dalle 8.00 alle 14.00 con ingresso libero e gratuito. Sarà possibile ordinare piatti da asporto a partire dalle 11.00, oppure degustarli in loco da mezzogiorno. Segnaliamo, anche, che sono previsti altri mercati a tema nelle prossime settimane: il “Mercato dei Raccoglitori”, l’8 ottobre, a tema funghi e castagne e il “Mercato dei vini e dei formaggi locali” il 22 ottobre.

Dipinti e poesie sui giardini più belli di Monaco

Dal 7 ottobre al 5 novembre, lasciatevi incantare dalla mostra “Florilège des Jardins de Monaco”, presentata dalla Fédération des Groupements Français de Monaco, con il patrocinio del Principe Alberto II. Saranno esposti alcuni acquerelli di Tony Szabo, degli haiku (poesie giapponesi) di Gilles Montelatici e i Giardini effimeri del Governo di Monaco.

Un’esperienza poetica per riscoprire il Jardin Exotique, il Roseto, il Jardin Japonais, i Giardini del Casinò e i Giardini sospesi della Rocca.

Ulteriori informazioni:

Maison de France, 42 rue Grimaldi, 98000 Monaco

Orario d’apertura: dal martedì al sabato, dalle 14.30 alle 18.30

Ingresso libero e gratuito

Il delizioso panettone di Alain Ducasse

Con l’arrivo dell’autunno, torna anche la voglia di coccolarsi con i dolci! Da sabato 1 ottobre al 4 dicembre, la brigata di pasticceria del Louis XV-Alain Ducasse, presso l’Hôtel de Paris, mette in vendita i suoi deliziosi panettoni per il terzo anno consecutivo.

È possibile prenotare già da ora il panettone e ritirarlo nella hall del ristorante dal giovedì al lunedì.

Ulteriori informazioni:

Prenotazioni telefoniche al numero +377 98 06 88 62 dal giovedì al lunedì, dalle 11.00 alle 18.00, oppure per email all’indirizzo adhp@sbm.mc

Prezzi: 35€ (500 g) e 55€ (1 kg)

Attenzione: i panettoni da un chilo devono essere prenotati con almeno 24 ore di anticipo

Cena a quattro mani firmata Marcel Ravin

Per concludere golosamente la settimana, regalati una cena in occasione del prestigioso Festival delle stelle di Monte-Carlo: lo chef Marcel Ravin, due stelle Michelin, realizzerà una cena a quattro mani con lo chef australiano Shaun Hergatt, un punto di riferimento nel panorama culinario internazionale. Appuntamento venerdì 7 ottobre dalle 19.30 al Blue Bay.

Ulteriori informazioni: