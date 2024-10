L’aéroport de Nice reliera Washington dès le printemps prochain

Ces nouveaux vols seront disponibles à la vente dans les semaines à venir.

À partir du 25 mai 2025, il sera possible de faire un aller/retour Nice-Washington en direct avec la compagnie aérienne United Airlines. Cette nouvelle liaison saisonnière, qui relie la capitale azuréenne à la capitale américaine sera assurée en Boeing 767-300, à raison de quatre vols hebdomadaires.

« Pour l’été 2025, nos passagers à Nice bénéficieront d’un choix de voyage élargi, d’une liaison directe vers la capitale américaine, ainsi que de correspondances pratiques via nos hubs de Washington D.C. et New York/Newark vers 78 destinations en Amérique », affirme Marcel Fuchs, Directeur Général des Ventes Internationales chez United Airlines.

Cela s’ajoute à la liaison déjà existante entre Nice et New York/Newark, ainsi qu’aux vols quotidiens opérés toute l’année entre Paris et les États-Unis (New York/Newark, Washington/Dulles, Chicago O’Hare et San Francisco).

Il s’agit de la plus grande expansion internationale de l’histoire de United Airlines, qui augmente ainsi de plus de 25% son offre de sièges entre Nice et les États-Unis pour l’été 2025.