Beking : le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie réunis pour le dénouement

Le Prince Albert II et sa sœur la Princesse Stéphanie étaient aux premières loges sur le Port Hercule pour assister à l’événement sur le Port Hercule, quelques jours après les festivités de la Fête Nationale.

Le cyclisme professionnel a fait escale sur le Port Hercule ce dimanche pour la cinquième édition du Critérium BeKing Monaco. L’événement, dont Zondacrypto est partenaire, et organisé par le champion italien Matteo Trentin et son épouse Claudia Morandini, a marqué un tournant avec l’introduction d’une course féminine inédite.

Une première au féminin sous le patronage princier

La Princesse Stéphanie a officiellement lancé cette nouvelle épreuve féminine de 27 kilomètres, donnant ainsi une dimension supplémentaire à cette manifestation sportive et caritative. Emmitouflée dans un manteau et coiffée d’un bonnet, la sœur du Souverain a suivi avec attention l’ensemble de la compétition depuis le bord de piste.

La Princesse Stéphanie près du podium © Frédéric Nébinger

Lorena Wiebes a dominé la course féminine, devançant la Polonaise Kasia Niewiadoma et l’Italienne Anna Trevisi. Chez les hommes, Jonathan Milan a remporté les honneurs devant le champion du monde Tadej Pogačar et le Monégasque Victor Langellotti. Le Prince Albert II, passionné de cyclisme, a assisté aux arrivées et échangé avec la légende Mark Cavendish.

Au-delà de la performance sportive, Beking poursuit sa mission caritative au profit de Fight Aids Monaco. Fondée en 2023, l’association promeut également la mobilité durable, l’éducation et la protection environnementale. L’événement vise notamment à sensibiliser les jeunes générations à la pratique du vélo.

Cette journée préfigure d’un été 2026 cycliste pour la Principauté, qui accueillera le départ de La Vuelta en août prochain, confirmant ainsi l’attachement de Monaco aux grandes compétitions du calendrier international.