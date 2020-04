Intervista a Paul Lacombe (AS Monaco Basket): “Mi manco il campo da pallacanestro”

Il 29enne cestista Paul Lacombe è la spina dorsale della squadra francese e della Roca Team monegasca. Ha parlato a lungo per Monaco Tribune della crisi sanitaria senza precedenti che il pianeta sta attraversando, evocando anche la stagione dell’AS Monaco Basket. La società cestistica era in testa alla Elite Jeep prima che il campionato si fermasse il 14 marzo.

Dopo essersi ferito alla mano all’inizio dell’anno, il cestista monegasco approfitta del lockdown per riposare, distogliere la mente dalle cose e mantenere la sua forma fisica. È attento all’evoluzione della situazione e alle decisioni prese dalla LFB (Ligue Féminine de Basket, Lega Femminile di Pallacanestro) sul proseguimento della stagione Jeep Elite.

Paul, come sta andando l’isolamento in quarantena?

Sta andando bene. Non sono un piagnucolone. Mi sto godendo la mia casa e i miei bambini. È bello vederli crescere un po’. Mette un freno alla nostra vita di atleti di alto livello, spesso in viaggio, raramente a casa. Ma ammetto che il tempo sta diventando un po’ lungo. Mi manco il campo da pallacanestro

Com’è la tua condizione fisica?

(Sorride) La prima settimana non ho fatto molto. Avevo bisogno di una pausa. Da allora, ho cercato di fare un allenamento al giorno, a casa, variando gli esercizi con l’attrezzatura che sono riuscito a recuperare. A Monaco abbiamo la fortuna di avere un grande preparatore atletico che è molto investito e che ci fa lavorare bene. Ogni giorno abbiamo un programma diverso, con sessioni comuni con tutti i giocatori. Questo ci permette di allenarci insieme a distanza grazie ad un’applicazione. Moralmente, è bello far parte di una squadra.

Come giudica la decisione della LFB, che ha annunciato che non avrebbe avviato la Jeep Elite prima di settembre?

È stata una decisione inevitabile che ha richiesto molto tempo per essere ufficiale. Per l’integrità dei giocatori non c’era altra soluzione. Dopo due mesi di reclusione, è impossibile tornare alla competizione senza un lungo periodo di preparazione fisica. Il rischio di lesioni è troppo alto. D’altra parte, riprendere la stagione in corso a settembre non ha senso. La squadra sarà completamente revisionata, con i giocatori alla fine dei loro contratti. Questo significa chiudere una stagione con giocatori diversi da quelli che l’hanno iniziata. Abbiamo dovuto fermarci, salendo e scendendo, anche se non sarà un piacere per tutti.

L’AS Monaco Basket potrebbe vincere il primo titolo di campione francese della sua storia se il campionato venisse definitivamente fermato…

La cosa più giusta e logica sarebbe avere una stagione in bianco. Ma non direi di no a un titolo di campione francese, non importa come! Qualunque cosa accada, non piacerà a tutti. Dobbiamo trovare il miglior compromesso, la decisione meno ingiusta possibile.

Come riassumerebbe questa stagione?

Siamo delusi di non aver potuto continuare questa stagione. Eravamo in corsa per raggiungere tutti i nostri obiettivi. Soprattutto nella EuroCup, che quest’anno era l’obiettivo principale. I quarti di finale non sarebbero stati facili, c’era ancora molta strada da fare, ma in questa stagione abbiamo avuto le nostre possibilità. Questo è il nostro più grande rimpianto. Non avendo potuto sperimentare questo tipo di partita.

Quali sono le tue ambizioni a breve e medio termine?

Individualmente, non è ancora chiaro, come lo sono molti altri giocatori della squadra. Sono fortunato ad avere un anno in più di contratto opzionale. Ma in questo momento non sono sicuro di cosa mi riservi il futuro. Ma sono sereno su questo. Mi sento bene qui per molte ragioni. Gioco per una delle due migliori squadre del campionato francese, l’ambiente di vita è idilliaco, mia moglie è della regione e lo stile di gioco della squadra è all’altezza. Non posso davvero chiedere di più. Il mio sogno sarebbe stato quello di giocare un giorno nell’EuroLigue con la Roca Team. Sarebbe una ricompensa per il duro lavoro che il club ha svolto nel corso degli anni.