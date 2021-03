Arrivato nell’AS Monaco a settembre scorso, il centro 25enne di Martinica si gode la vita nel Principato. Giocatore ambizioso, Mathias Lessort (11,2 punti, 6,2 rimbalzi) spera di conquistare i titoli più ambiti con il Roca Team, magari prima di tornare in NBA. Conosciamo insieme un giocatore di talento, scoperto a Martinica e sbocciato in Francia.

Gli inizi

“Ho iniziato a giocare a basket in Martinica. I miei due fratelli maggiori già ci giocavano, così ho provato anche io. Giocavo a calcio, come molti ragazzi in Martinica, ma alla fine mi sono appassionato al basket. Mi sono innamorato subito di questo sport. Era anche un’opportunità per assicurarmi un futuro e aiutare la mia famiglia. A casa, si parlava più di calcio che di basket. La mia famiglia tifa metà per il PSG e metà per l’OM (sorride). Con i miei fratelli guardavamo spesso l’NBA in televisione, perché in Martinica non c’è differenza di orario. Non tifavo per una squadra in particolare, ma adoravo guardare i Clippers di Los Angeles. Guardavo tante partite per analizzare i giocatori nel mio ruolo e per trovare ispirazione. I miei idoli? Lebron James e Carmelo Anthony”.

@ Chalon-sur-Saône

La Jeep Élite

“A Nanterre ho vissuto la stagione di maggior successo della mia carriera”

“I talent scout di Chalon-sur-Saône mi hanno scoperto quando giocavo in Martinica. In occasione di una visita a Roanne (comune della Loira), mi hanno fatto visitare le strutture e ho firmato lì all’età di 15 anni. Arrivare in Francia è stato come un sogno a occhi aperti, vedere quelle strutture, una sala da 5.000 posti, un campo in parquet, degli spogliatoi nuovi, cose che non esistono in Martinica. Non ho esitato neanche un secondo quando mi hanno chiesto di unirmi al centro di formazione di Chalon-sur-Saône, dove ho scoperto la serie Pro A (oggi Jeep Élite). È lì che sono diventato l’uomo che sono. Poi sono partito per Nanterre nella stagione 2016-2017. Il progetto era fantastico, dal punto di vista dello sport. A Nanterre ho vissuto la stagione di maggior successo della mia carriera. Ho dimostrato quanto valessi, sono stato selezionato per la prima volta da una squadra francese, sono stato scelto ai draft, ho firmato con una squadra della EuroLeague, ho conquistato due titoli (Coppa di Francia, Coppa d’Europa FIBA), è stato un anno davvero fantastico.

@Nanterre

L’EuroLeague

“Tutti mi hanno accolto benissimo a Belgrado”

“Dopo Nanterre, era il turno o dell’NBA, o dell’EuroLeague. Ho avuto l’opportunità di unirmi alla Stella Rossa di Belgrado. Quando ho firmato per andare in Serbia, mi sono subito adattato alla cultura, perché avevo già imparato ad adattarmi quando sono arrivato in Francia dopo Martinica. Tutti mi hanno accolto benissimo a Belgrado. Andavo molto d’accordo con i miei compagni di squadra, ma ho avuto qualche problema alla fine, con l’arrivo di un altro centro. Il mio tempo di gioco è stato ridotto, e in quel momento per me era meglio andare a Malaga, in una struttura EuroLeague, anche se noi eravamo in Eurocup. È stata una bella stagione, avevo un bel ruolo in squadra. È un’esperienza che non dimenticherò. Se ci fossimo qualificati per l’EuroLeague sarei rimasto un’altra stagione, perché stavo proprio bene a Malaga. Sono tornato poi in EuroLeague la stagione seguente con il Bayern Monaco, in Germania. È stato difficile integrarmi, perché sono mancato durante tutta la preparazione a causa della Coppa del mondo. Tutti si conoscevano già e ho dovuto trovare il mio posto in squadra”.

@Euroleague

L’NBA

“Non ho ancora abbandonato l’idea di giocare in NBA un giorno”

“Sono stato selezionato al 50° posto nei Draft NBA del 2017. L’NBA è sempre stata un sogno. Quando sono stato scelto, ho provato diverse emozioni, gioia, disappunto, paura, emozione. Nei Philadelphia 76ers c’erano già diversi centri, Nerlens Noël, Dario Saric, Joël Embiid. Sapevo che non avevo grosse opportunità con i Sixers. Nel frattempo, avevo firmato con i Brose Baskets (Germania), ma alla fine non è andata in porto per la clausola NBA. Purtroppo mi sono perso la prima Summer League nello Utah e metà della seconda a Las Vegas. Ho fatto amicizia con Joël Embiid, che mi ha portato in giro per la città e con cui mi sono allenato. È stata un’esperienza indimenticabile. E non ho ancora abbandonato l’idea di tornare in NBA un giorno. Alcuni giocatori sono tornati in NBA anche più tardi di me”.

@Sixers

Il Roca Team

“Voglio vincere dei titoli con il Monaco”

“Avevo bisogno di prendermi un po’ di tempo per me. Sono tornato in Martinica per più di un mese per ricaricare le batterie. Dopo l’esperienza a Monaco di Baviera, non ero pronto per firmare con un’altra squadra. Ho firmato con il Principato di Monaco solo a settembre. Era un’ottima opportunità da cogliere al volo. Abbiamo il potenziale per poter vincere dei titoli. Monaco è una grande squadra del campionato di Francia, puntiamo alla vittoria nella Eurocup. Voglio vincere dei titoli con il Monaco. C’è un progetto promettente e se a fine stagione ci saranno tutte le condizioni per restare, voglio continuare con il Roca Team.

AS Monaco Basket

La nazionale francese

“I Giochi Olimpici sono il sogno di ogni atleta”

“La nazionale francese è sempre stata un sogno. Quando ero piccolo, non mi perdevo una partita dei Bleues. Dopo l’anno fantastico con il Nanterre, sono stato chiamato nella nazionale di Francia. Ero contentissimo. Ho tratto il massimo da questa esperienza. Ho avuto la fortuna di giocare nella Coppa del mondo e potrei avere l’occasione di andare alle Olimpiadi. Darei qualsiasi cosa per vivere questa avventura. I Giochi Olimpici sono il sogno di ogni atleta.”

