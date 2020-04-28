Жизнь после Covid: осторожно, выгорание!

Спустя месяц карантина ситуация с его окончанием начала постепенно проясняться. Несмотря на то, что до окончательной победы над пандемией, вызванной Covid-19, ещё далеко, вновь появилась надежда на нормальную жизнь, а вместе с этим стремление многое в ней изменить: будь то привычный образ мысли или деятельность экономической сферы. Начать выделять личное время для себя, сделать заботу об окружающей среде приоритетом… Карантин порождает и не такие желания.

« Сейчас у нас появилось время подумать о себе »

«Сейчас у нас появилось время подумать о себе», – считает Николя-Мари Делрю (Nicolas-Marie Delrue), доктор психологических наук, обосновавшаяся пару лет назад в коммуне Кап д’Ай. «Вы можете решить, что делать с тем, что больше вас не устраивает. Но если для этого подходящее время еще не настало, не вините себя и, самое главное, не давите. Всему свое время».

В этот и без того сложный период для каждого ни в коем случае нельзя ни на кого давить: «Сейчас, на расстоянии, у нас появилась возможность взглянуть на привычную жизнь под другим углом и задуматься, что можно в ней поменять, чтобы стать счастливее. Но произойдет ли это?», размышляет психолог.

Жизнь после Covid: есть повод беспокоиться?

Не верьте тому, кто уже сейчас может ответить на этот вопрос. Впрочем, мысль об окончании карантина, действительно, может напрягать и даже пугать. Николя-Мари Делрю считает, что «переход из карантина к обычной жизни может стать тем самым поводом для беспокойства. Как с этим бороться? Что если вернуться в нормальное рабочее русло после карантина, который для многих оказался настоящей психологической травмой, будет слишком трудно? А если, по возвращению к привычному рабочему ритму, задач будет чрезмерно много, то преодолеть этот период будет сложнее. Словом, очень велик риск выгорания».

Однако есть и положительный прогноз. Николя Мари-Делрю подчеркивает, что выход из карантина – это также обретение личной свободы, новые впечатления, возможности и особенно важное чувство востребованности. «До этого, конечно, пока далеко, но все же».

Пять психологических фаз

За время карантина – периода исключительного во всех смыслах слова для нашего общества – исследования выявили пять психологических фаз, через которые мы проходим. Все началось с тревоги и даже паники. Мы смотрим новости, следим за информацией, и нас пугает новая ситуация. Затем наступает период адаптации к новой реальности, мы учимся жить в условиях пандемии. Третий этап – фаза выживания. «Карантин затягивается, ситуация не проясняется, и мы чувствуем некоторую усталость от этой неизвестности. Доктор Делрю поясняет особенность этого этапа: «Нужно терпеть, но появляется определенная усталость. Однако, с объявлением даты окончания карантина, наступает четвертая фаза – фаза принятия и смирения. И наконец, пятая фаза наступит примерно за неделю до окончания карантина. Это будет этап облегчения».

«Начните осознавать и выражать свои эмоции»

Есть несколько хороших способов, которые помогут лучше пройти через эти этапы. Вот что советует доктор Делрю: «Начните осознавать и выражать свои эмоции. Выражайте то, что вам хочется, хотя бы раз в день, независимо от семьи, работы и чего бы то ни было. Нужно научиться бороться с тревогой. Для этого я советую расписывать свой день по пунктам и стараться сохранять прежний ритм жизни настолько, насколько это возможно. Продолжайте заниматься спортом, выходить на прогулки, дышать свежим воздухом по мере возможности. Отключитесь от беспрерывного потока новостей и информации по теме. Не стоит проводить все время, бесконечно слушая самые разные новостные каналы, вполне достаточно официальных обращения князя Альбера».

Князь Альбер объявил об окончании строгого карантина