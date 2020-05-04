Есть ли взаимосвязь между домашним насилием и режимом карантина?

В связи с бушующей в Европе эпидемией COVID-19 многие страны ввели режим самоизоляции. Но внезапный спад активности общества вызвал и некоторые социальные проблемы. Среди них, как констатируют правительства стран и различные ассоциации, возросшая опасность домашнего насилия. Изменилась ли ситуация в семьях за несколько недель карантина? Какие меры профилактики и предупреждения домашнего насилия были созданы? Давайте посмотрим, как с этим обстоят дела сегодня.

Пары вынуждены находиться вместе почти 24 часа в сутки. Это стандартный сценарий, способствующий росту насилия в семье. Именно этой ситуации с самого начала карантина опасались службы социальной поддержки.

Правда ли, что в Монако домашнего насилия нет?

По всей Европе были разработаны и реализованы превентивные меры и протоколы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Однако в настоящее время наблюдается весьма разное соотношение между зарегистрированными и не выявленными случаями домашнего насилия. В Монако, на «островке Европы», зарегистрировано крайне мало случаев домашнего насилия. «Согласно данным криминологического исследования, проведенного в 2019 году, полиция зарегистрировала 31 случай домашнего насилия. 113 женщин были госпитализированы, но речь здесь идет не только о женщинах, непосредственно проживающих в Монако», – сообщает технический советник правительства Монако и уполномоченная по защите прав женщин, Селин Котталорда (Céline Cottalorda). Это относительно высокий показатель, что делает данную проблему серьезной. С другой стороны, если соотнести данное количество случаев с численностью населения в 38.000 человек, это звучит весьма обнадеживающе. «Процентное соотношение довольно низкое. Конечно, нужно принимать в расчет и те случаи насилия, о которых не сообщается, а также ситуации, которые ускользают от внимания полиции. Но даже с учетом всего этого, показатели все еще достаточно низкие». Однако… «развязала ли руки» самоизоляция потенциальным агрессорам? По всей видимости, нет. За весь период было зарегистрировано только три случая легкого домашнего насилия. И ни на один из этих трех случаев не было подано жалоб в полицию. «Социальные службы, полиция и общественные структуры отметили снижение количества звонков и обращений».

Ужесточение превентивных мер

«То, что у нас не так много выявленных случаев, не означает, что мы не должны принимать меры», – говорит Селин Котталорда. В связи с опасностями, которые несет самоизоляция, были ужесточены меры, принятые еще до введения карантина. Помимо специального номера экстренного вызова и контактов служб защиты, были также объявлены альтернативные варианты обращения за помощью, весьма схожие с теми, что есть во Франции. Например, экстренная электронная почта: [email protected] (в присутствии агрессора у жертвы не всегда есть возможность позвонить по телефону). Профсоюз фармацевтов также предложил женщинам свою помощь. Теперь при необходимости они могут обращаться непосредственно в аптеки. Полиция на местах также находится в постоянном контакте с населением. «Если женщина чувствует себя в опасности, она может подать сигнал тревоги или просто поговорить с первым попавшимся на глаза полицейским… Этот тот случай, когда можно пойти в полицию просто так», – добавляет уполномоченная по защите прав женщин.

Насилие повсюду

Несмотря на меры, принятые во многих европейских странах, количество зарегистрированных случаев насилия в семье повсеместно возросло. В частности, во Франции этот показатель вырос почти на 35%, почти на столько же – в Италии, Испании и Великобритании. «Я призываю правительства всех стран сделать предотвращение домашнего насилия приоритетом в борьбе с COVID-19 <…> Мы стали свидетелями ужасного роста домашнего насилия», – предупредил мировое сообщество в начале апреля Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш. Так почему же проблема домашнего насилия обошла стороной Княжество Монако? Есть несколько возможных ответов. Например, потому что у Монако небольшая территория. Вследствие этого, повсеместное присутствие полицейских служб, позволило принять больше превентивных мер. Какие факторы могут стать предвестниками насилия? «Похоже, что насилие касается всех слоев общества. В Монако более 140 национальностей, насилие затрагивает людей разных общностей, культур, людей с разным уровнем достатка. Однако для всех категорий населения общим катализатором насилия всегда является алкоголизм», – заявила Селин Котталорда.