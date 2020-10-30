











Журналист, телеведущая, продюсер, фотограф и лектор, резидент Монако Лейла Ганди (Leila Ghandi) — это настоящая женщина-оркестр. Лейла родилась в Марокко, училась в нескольких университетах во Франции и Великобритании, поэтому свободно чувствует себя в любой профессии и любой стране. Monaco Tribune представляет портрет этой целеустремлённой и современной молодой женщины.

У Лейлы 1 млн подписчиков в инстаграме, она свободно владеет пятью языками и пользуется огромной популярностью, как у себя на родине, так и во всем франкоговорящем мире. Мы встретились с ней в одном из старейших и самых оживлённых районов города — Ла-Кондамин. Городские часы пробили 10 утра, но день для Лейлы уже давно начался. Одетая в мариньер (франзуская тельняшка) и без макияжа, она начала разговор склонившись над чашечкой своего латте макиато. Скромное обаяние буржуазии… «Я только что с пляжа Кап-д’Ай (французский городок на границе Франции и Монако) — стараюсь туда ходить каждый день. Вода ещё не совсем холодная», — улыбаясь говорит Лейла. День полностью расписан и организован, как во времена студенчества в Sciences Po, в котором она изучала политический маркетинг. «Я засыпаю в 2 часа ночи и просыпаюсь в половину седьмого. До рождения детей я любила подольше поспать утром, но сейчас — я очень рада тому, что могу сама отвезти детей в школу». У Лейлы двое детей — дочери шесть лет, а сыну четыре. Материнство — это ещё одна важная миссия в жизни уроженки Касабланки, вдохновляющей многих женщин своим примером.

Некоторые говорили, что я сумасшедшая, другие говорили, что я пример для подражания

Первая марокканка, в одиночку совершившая кругосветное путешествие

Лейла Ганди рассказывает о начале своей карьеры в 2005 году: «Все началось с моих путешествий по миру. В Марокко считается странным, когда девушка путешествует, да ещё и в одиночку, с рюкзаком на спине». Женщина-полиглот, разговаривающая на пяти иностранных языках (на французском, арабском, английском, испанском и почти на китайском) — это немыслимо для такой страны как Марокко. «Некоторые говорили, что я сумасшедшая, другие говорили, что я пример для подражания», — беспристрастно рассказывает она. Не обращая внимания на мнение окружающих, путешественница продолжала интересоваться другими странами и культурами. Сначала — на своём канале в Dailymotion и в YouTube, а затем на марокканском телеканале 2M Maroc, в авторской программе «Voyage avec Leila Ghandi» (франц. Путешествие с Лейлой Ганди). В своей программе Лейла рассказывала о странах, но также поднимала важные для этих стран социальные вопросы: сексуальные домогательства в Египте, исламизм во Франции или гендерное равенство между мужчиной и женщиной в Норвегии.

Лицо компании L’Oréal

В свои 40 лет Лейла Ганди была удостоена множества почётных наград и званий. Так, в 2014 году, она была удостоена наивысшего культурного признания Франции, звания Кавалера Ордена искусств и литературы. «Награды меня воодушевляют, но самая большая похвала для меня — это когда люди пишут мне о том, как я повлияла на их жизнь», — говорит она. Совсем недавно Лейле (у которой миллион подписчиков в инстаграме) предложил сотрудничество мировой гигант beauty-индустрии L’Oréal Paris. Когда она об этом узнала, то сначала отреагировала с ноткой самоиронии: «Я? Вы уверены? Я же маленького роста!» Кампания строится вокруг 9 арабских женщин, с разными историями, которых объединяет дух солидарности, борьба с несправедливостью и идея женской эмансипации. Другими словами — сильные женщины, противоборствующие диктату предрассудков.

Путешественница бросила якорь в Монако

«Мой муж монегаск. Мы учились, путешествовали и работали за границей. Став родителями, мы решили обосноваться здесь, в Монако». Семейное решение, о котором не придется сожалеть. Лейле, побывавшей во многих странах мира, есть с чем сравнивать. «Этот город почти как деревня, в том плане, что здесь все друг друга знают и до всего очень легко добираться. С другой стороны, в этом городе есть все преимущества международной столицы в плане культурной и спортивной повестки. К тому же здесь всегда голубое небо и светит солнце», – улыбаясь добавляет Лейла. После попадания в шорт-лист на премию Influencer Awards 2019, в номинации «Филантроп года», она поставила перед собой новый вызов — Monaco Impact Network. Цель? Благодаря средствам массовой информации рассказать о ролевых моделях, как об источниках вдохновения и символах общественных изменений.