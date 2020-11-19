











Новый посол Италии в Монако — о тесных отношениях двух стран, о новом порте в Вентимилье (Vintimille) и о том, как лучше начинать дипломатическую карьеру.

После получения степени магистра политических наук в Римском университете La Sapienza, Джулио Алаймо (Giulio Alaimo) присоединился к дипкорпусу Италии. Это было в 1991 году. После начались разные назначения, благодаря которым Джулио Алаймо жил в разных странах мира: Пакистан, Аргентина, Франция, Канада и Швейцария, где он был генеральным консулом в Цюрихе.

Последние месяцы пребывания Джулио Алаймо на посту Генерального консула совпали с началом пандемии. Цюрих стал одним из воздушных коридоров в Италию. «Мы организовали репатриацию многих итальянских граждан, оказавшихся за границей. Это был большой объем работы», — с улыбкой говорит он.

Важно знать: Монако ведет официальную внешнюю политику с 2005 года, однако дипломатические отношения Княжества с Италией восходят к 1875 году. Наряду с Францией, Италия — одна из двух стран, у которых есть посольство в Монако.

Вы вообще что-то знали о Монако?

Я знал Монако скорее как турист. Это были поверхностные знания, которые я получил во время учебы или из книг, но не «полевой» опыт. Сейчас я живу в Монако и дышу местной атмосферой. И я должен признаться: из всех мандатов, доступных на момент моего назначения, Монако было страной, куда я хотел отправиться больше всего.

Это похоже на возвращение домой?

Во многих смыслах это так. Не только из-за географической близости — Монако находится совсем недалеко от Лигурии (если быть точными, в 13 км — прим. Monaco Tribune). Но и потому, что Италия достаточно плотно присутствует в Монако. Здесь проживают много итальянцев — около 8,5 тысяч (при 38 тысячах населения — прим. Monaco Tribune). 4,5 тысячи итальянцев пересекают границу Монако. Культуры двух стран очень близки с точки зрения семейных традиций, языка, фамилий… Опыт жизни в Монако похож на пребывание в Италии: вы не почувствуете социального отчуждения.

Монако было страной, куда я хотел отправиться больше всего

Поговорим о культурных различиях. Вы работали в разных точках мира. Как меняется работа дипломата в зависимости от страны?

Действительно, работа меняется в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Я начал работать в Пакистане в 90-ые годы: тогда ситуация с дипломатией была не такой, как сейчас. Я занимался проблемами миграции и культуры. Мы столкнулись с удивительным миром, но таким далеким от Италии. Это не оценочное суждение, а объективный факт. Были разные традиции, привычки, политическая система, выстроенная совсем не так, как у нас. Потом я поехал в Аргентину, и, надо сказать, это тоже было похоже на возвращение домой (более половины населения Аргентины имеют итальянское происхождение — прим. Monaco Tribune). Затем я отправился в Канаду, позже в Париж, где занимался культурной политикой, и это была привилегия. Позже — Цюрих, и теперь я в Монако.

Опыт жизни в Монако похож на пребывание в Италии

Есть ли у вас воспоминания, которые особо выделяются?

Их много, ведь каждое место оставляет сильный отпечаток. От очарования и красоты Пакистана до Парижа, потому что это необыкновенно красивый город. В Цюрихе сильная итальянская диаспора. По личным причинам я всегда помню Аргентину — там родились двое моих детей. Каждая страна может быть очень красивой и в то же время это каждый раз вызов. В работе дипломата важнее всего тот дух, с которым вы принимаете новые впечатления. Нельзя отправляться на поиски того, чего хочется. Нужно узнать, что страна может предложить вам, нужно стать ее частью.

Вернемся к вашей нынешней работе. Что скажете об отношениях между Италией и Монако?

Отношения между Италией и Монако развиваются практически сами собой. Например, благодаря многочисленным итальянским предпринимателям, которые работают в Княжестве на протяжении десятилетий. В Монако насчитывается около 2 тысяч действующих итальянских компаний. Было бы неплохо, если бы посольство стало местом встречи таких деятелей. Отдельно нужно сказать о связи Монако и Лигурии. Одно из первых событий, с которым я столкнулся на работе, — шторм «Алекс». На следующий день после трагедии мне сообщили, что правительство Монако выделило миллион евро на помощь пострадавшим регионам. Княжество продемонстрировало солидарность не только на словах, но и действием. Между Монако и Италией есть не только тесные связи, но и растущий экономический интерес.

Новый порт Монако находится в Вентимилье © Marinareservation.com

Нет никаких сомнений, что прибытие яхт будет стимулировать экономическую и социальную жизнь города

Вы имеете в виду новый порт в Вентимилье?

Точно. Порт в Вентимилье фактически стал третьим портом Монако. Значительные инвестиции Монако окажут влияние на Вентимилью. Нет никаких сомнений, что прибытие яхт будет стимулировать экономическую и социальную жизнь города. Еще один момент — это побратимство Монако и маленького городка в глубине Лигурии под названием Дольчеаккуа (Dolceacqua). Этот город был увековечен на одной из картин Моне. Там очень красиво, я призываю всех посетить Дольчеаккуа. Связь между Монако и этим городом восходит к довольно жестокой истории, типичной для истории Ренессанса, когда в 1523 году член семьи Дориа убил члена семьи Гримальди. К 500-летию этого события пройдет церемония побратимства — будет организована серия культурных и туристических мероприятий.

Дольчеаккуа (Империя) © BMK Wikimedia

Что касается итальянской культуры в Монако, есть ли какие-то проекты?

Боюсь, мы находимся в зависимости от пандемии. Пока все наши мероприятия приостановлены. Обычно мы проводим серию ежегодных мероприятий: например, неделя итальянского языка, неделя итальянской кухни, день дизайна в марте и выставка современного искусства в декабре. Но мы адаптируемся. Выставка современного искусства будет виртуальной. Это лучше, чем ничего, но все же там не будет атмосферы настоящей выставки. У нас есть множество идей на 2 июня (Национальный день Италии, прим. Monaco Tribune). Но пока мы, к сожалению, находимся в ситуации неопределенности.