Советы редакции: мероприятия в Монако с 17 по 24 декабря.

Пятница, 17 декабря

От Востока до Запада

В рамках Танцевального форума Монако (Monaco Dance Forum) труппа Эрве Куби (Hervé Koubi) выступит с уникальным спектаклем о родной земле хореографа. «Чем день обязан ночи» – это балет, объединяющий разные жанры: от классики до хип-хопа, от Востока до Запада.

Чем день обязан ночи Гримальди Форум Пятница 17 декабря в 19:30 Дополнительная информация

Суббота, 18 декабря

Праздничный пир в рождественской деревне

Устрицы, пиво из монакской пивоварни и венгерские булочки… Это лишь немногие из многочисленных деликатесов, которые вы можете найти в 20 гастрономических шале рождественской деревни. Диета подождет до конца праздников!

Рождественская деревня Порт Эркюль До 2 января Дополнительная информация

Воскресенье, 19 декабря

С настроем на победу

Чемпион Лиги Про А «БК Монако» (2 место) и «КСП Лимож» (13 место) встретятся на домашнем матче в эти выходные. Отставая лишь на две победы от Леваллуа Метрополитан, БК Монако пребывает в отличной форме, ожидая возвращения Саши Обрадовича, который вновь займет должность тренера команды.

БК Монако — КСП Лимож Стад Луи II – Зал Гастона Медсена Воскресенье 19 декабря в 17:00 Дополнительная информация

Понедельник, 20 декабря

Долой унылые понедельники

Вкусная еда – залог хорошего настроения со времен предков. И дабы зарядить себя энергией в этот первый день рождественской недели, редакция рекомендует порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Закажите блюдо из любимого ресторана с приложением EatIn Monaco Лео де Бруина (Léo de Bruyn) и насладитесь уютным вечером в компании рождественских фильмов.

EatIn Monaco Каждый день Княжество Монако Дополнительная информация

Вторник, 21 декабря

Благотворительное Рождество

В рамках сотрудничества с мэрией Монако организации Красный Крест Монако и Fight Aids Monaco уже второй год повторяют сбор пожертвований в поддержку акции «Свет на Рождество». Каждое пожертвование, предназначенное для одиноких и малоимущих лиц, зажжет маленький огонек на виртуальной рождественской елке на их онлайн-платформе.

Свет на Рождество До 2 января Дополнительная информация

Среда, 22 декабря

Время для футбола

Вслед за баскетболом пришло время футбола! Вышедший в 1/8 финала Евролиги, «ФК Монако» сыграет с клубом «Ренн» в последнем матче перед зимним перерывом. И в качестве бонуса – все места на передних трибунах будут стоить 10 евро, а для детей младше 12 лет, а также для учащихся (начальной, средней и старшей школы) Монако и соседних городов вход будет бесплатным.

ФК Монако – Ренн Стад Луи II Среда 22 декабря в 21:00 Дополнительная информация

Четверг, 23 декабря

За день до Рождества

Рождественский шопинг еще не закончен, а подарки уже должны быть под елкой к завтрашнему дню… Время подключать приложение Carlo и отправляться на поиски по магазинам Княжества, или же заказать экспресс-доставку, если времени в обрез.

Рождественский шопинг До 24 декабря — последний срок