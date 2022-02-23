В прошлом году количество госслужащих в Монако увеличилось на 2% по сравнению с показателями за 2020 год.

Согласно последнему отчету IMSEE, опубликованному 22 февраля, основной штат госслужащих Монако составляют французы и сами монегаски, а также небольшое количество итальянцев. По состоянию на 31 декабря прошлого года в Княжестве было зафиксировано 5 008 госслужащих, что означает почти на 100 человек больше, чем в 2020 году. Таким образом, Монако впервые превысило символический показатель в 5 000 чиновников.

Сокращение гендерного дисбаланса

Согласно первым результатам исследования, более 2/3 государственных служащих – французы, их число составляет 3 400 человек, то есть на 0,6% больше, чем в 2020 году. Число монегасков несколько меньше, чем в 2020 году, а именно 1 300 человек. Что касается итальянцев, то их насчитывается порядка 300.

Наряду с национальной составляющей, исследование также затрагивает гендерные коэффициенты. Как и в 2020 году, мужчины по-прежнему находятся в большинстве: их доля составляет 57% по сравнению с 43% женщин. «Штат монегасских чиновников все чаще и чаще пополняется представительницами женского пола, что способствует сокращению гендерного дисбаланса», – гласит отчет.

Кроме того, по данным исследования, доля женщин среди сотрудников монегасского происхождения гораздо выше, чем среди сотрудников французской национальности. Трое из пяти госслужащих-монегасков – женщины, в то время как среди французов их насчитывается всего 35%.

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Если вы также желаете поступить на государственную службу в Княжестве, рекомендуем вам просмотреть объявления о наборе сотрудников, размещенные на сайте Journal Officiel. При приеме на работу к каждой вакансии предъявляются особые требования, среди которых следует отметить порядочность и хорошее владение французским языком. Для подачи своей кандидатуры необходимо отправить резюме, мотивационное письмо и сопутствующие документы по почте или онлайн. Те, чьи кандидатуры пройдут отбор, должны будут предоставить справку о несудимости сроком менее трех месяцев.

Несмотря на то, что вакансии на должность госслужащих открыты для всех желающих, подданные Княжества пользуются приоритетом при приеме на работу. Следует также отметить, что для полицейских, пожарных и Княжеских карабинеров предусмотрена специфическая политика найма, включающая прохождение конкурсов и отборочных испытаний.

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