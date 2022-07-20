Генеральный директор Monaco Mediax рассказал о своем удивительном пути, который привел его к руководству Телевизионным фестивалем Монте-Карло и международным салоном SPORTEL.

Через несколько недель после окончания Телевизионного фестиваля Монте-Карло напряжение спало. В кабинете Лорана Пюонса (Laurent Puons), генерального директора группы Monaco Mediax, которая проводит Фестиваль и салон SPORTEL, пришло время подводить однозначно позитивные итоги: «Если прислушаться к откликам различных участников, это было событие высокого качества, в частности в том, что касается конкурентной борьбы. Это и было моей целью, когда я встал во главе Фестиваля.

Что касается меня самого, то я считаю, что это был прекрасный Фестиваль. Единственное, что могло бы сделать его еще лучше, на мой взгляд, это присутствие «звезды мировой величины», как это было в 2019 году с Майклом Дугласом. (…) В этом году мы продвинулись в переговорах с Джоном Траволтой, но из-за вопросов бюджета нам надо было подождать, а он за это время согласился на другие проекты. Но это дело времени!»

© Телевизионный фестиваль Монте-Карло

Держим пари, что звезда «Бриолина» и «Лихорадки субботнего вечера» скоро пройдется по голубой ковровой дорожке. Ведь решительный и целеустремленный Лоран Пюонс не скрывает свою любовь к заковыристым задачам.

«Менеджерами не становятся, ими рождаются».

Новый толчок к развитию Фестиваля и выставки SPORTEL

Лоран Пюонс — сын полицейского чиновника на службе Князя Ренье III, «дитя страны» получил гражданство в 2019 году. Поначалу он планировал спортивную карьеру: «Я был профессиональным боксером, но, когда я понял, что спорт меня не прокормит, быстро начать работать. Я вошел в Правительство, где проработал семь лет. Я быстро поднимался по карьерной лестнице, это многое мне дало. Давид Томатис (David Tomatis) [бывший президент Телевизионного фестиваля, прим.ред.] искал кого-то, кто ему поможет. Я был государственным служащим, работал с кадрами и должен был предлагать ему кандидатуры. В конце концов он спросил, не интересует ли эта работа меня самого».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телевизионный фестиваль Монте-Карло — предтеча и визионер

Годы спустя Лоран Пюонс сам встал у руля. Оставаясь верным своим устремлениям, он пожелал придать новое дыхание проектам, в которых видит реальный потенциал развития: «Когда я возглавил Monaco Mediax, то решил сосредоточиться на Телевизионном фестивале, салоне SPORTEL и премии SPORTEL Awards. Я пересмотрел всю стратегию этих трех событий, чтобы привести их в ту точку развится, где они находятся сегодня».

Можно было бы предположить, что глубинный пересмотр стратегий связан с долгой учебой по специальности, но нет. Лоран Пюонс всему учился в процессе работы. «Я очень плохо учился. Мне регулярно снятся три кошмарных сна, и один из них о том, как я снова попадаю в школу. Я бездельничал, учился по минимуму, не думаю, что я открыл хоть какую-то книжку. Я завалил выпускные экзамены в школе и получил аттестат лишь в двадцать лет», — признается он, смеясь. Этот «неправильный» путь не помешал ему, в конце концов, сделать прекрасную карьеру, и, по иронии судьбы, жениться на преподавательнице.

Для него рецепт счастья кроется в одном слове: личность. «Научиться можно всему, кроме как руководить, — добавляет он. — Менеджерами не становятся, ими рождаются».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Том Круз, «Золотая пальмовая ветвь», Музей кино… Какой след оставит в истории 75-й Каннский кинофестиваль?

Подготовка крупного проекта

Оглядываясь назад, Лоран Пюонс вспоминает много хорошего, хотя некоторые встречи особенно врезались в память: «В 2014 году я встретился с Майком Тайсоном (Mike Tyson). Князя Альбера II не было на месте, чтобы вручить Тайсону Премию за автобиографию на SPORTEL Awards. Пришлось вручать мне. В момент вручения я тихонько сказал ему: «Ты представляешь, много лет подряд я просыпался каждый день в 5 утра, чтобы посмотреть, как ты дерешься в поединке, который длится 90 секунд». Он засмеялся и ответил мне: «Я уже не первый раз это слышу».

Мне также посчастливилось встретить Десмонда Туту (Desmond Tutu), это было что-то невероятное. Я вспоминаю и Джерри Брукхаймера (Jerry Bruckheimer). Я поехал к нему в Лос Анжелес, чтобы пригласить его в Монако. Он принял меня в своем кабинете, пригласил сесть и поговорил со мной так просто и так любезно… Он не торопился несмотря на то, что является одним из крупнейших продюсеров в Штатах!»

© Телевизионный фестиваль Монте-Карло

С волнением Лоран Пюонс вспоминает и открытие Телевизионного фестиваля 2022 года в «Кастельроке»: «Там присутствовали все бывшие председатели жюри. Увидеть их снова в Монако было огромной радостью. Меня приятно удивило расположение этих людей и к Фестивалю, и ко мне… Рики Уиттл продержал меня в своих объятиях минуты три…»

© Телевизионный фестиваль Монте-Карло

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФОТОГАЛЕРЕЯ. Княгиня Шарлен и Князь Альбер II на Телевизионном фестивале Монте-Карло

На вопрос о выборе программы, которую он захотел представить на Фестивале, этот страстный поклонник «Ходячих мертвецов», «Налёта» и «Спирали» неожиданно ответил: «Это, может быть, удивит вас, но мне действительно понравился документальный фильм Жан-Шарля Винажа (Jean-Charles Vinaj) [«Дыхание жизни»]. Я выступаю в защиту окружающей среды и океана. Этот фильм еще раз доказывает нам, что ситуация очень серьезна, и если ничего не делать, будет становиться хуже и хуже.

Действительно пришло время, чтобы весь мир начал реагировать, чтобы те, кто нами руководит, осознали эту проблему. Нам повезло: наш глава государства понял это одним из первых. (…) Кстати, еще мне очень понравился сериал Last Light. Он был представлен на открытии фестиваля и перекликается с этим документальным фильмом. В сериале речь идет о терроризме в сфере окружающей среды, это вымысел, который граничит с реальностью. Мы не защищены от того, что некоторые граждане могут начать действовать вместо правительств».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выставка «Ukrainian Revival» в Монако чествует украинскую культуру

Достойно проводив шестьдесят первый Фестиваль, Лоран Пюонс и его команда обратили свой взгляд в будущее. Следующий масштабный проект: «Организовать самый первый SPORTEL на Бали в феврале 2023 года помимо SPORTEL в Монако и Майями. С нами связалась индонезийская компания, что подтверждает все возрастающую известность этого салона и нашей марки.

Мы ведем переговоры, чтобы осуществить подобный проект в Южной Америке в конце 2023 года, а также организуем события и для других заказчиков. Это мой новый вызов для Monaco Mediax: развивать направление оказания услуг Monaco Mediax Events и внедрять марку SPORTEL за рубежом, на разных континентах и рынках», — делится он.

Но что случится в тот день, когда для этого любителя трудных вызовов приключение под названием Mediax закончится? Никаких тревог. Лоран Пюонс утверждает: «Я действительно люблю то, что делаю, я работаю со страстью. Моя команда сильно вовлечена в работу, и это для меня настоящая отдушина. Но надо уметь вовремя остановиться. В тот день, когда я оставлю свою профессиональную жизнь за скобками, я бы хотел поучаствовать в гонке Ironman, насладиться временем, проведенным с семьей… Мне очень повезло: мне незнакома скука».