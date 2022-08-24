Таинственный персонаж готовится раздавать игрушки госпитализированным детям. Это уже третье его путешествие в рамках операции ассоциации «Les Voiles Blanches-Bettimask».

Пиратские сундуки собирали все лето. Теперь пора раздавать сокровища! Вот уже в третий раз Белый пират собирается выйти в море, чтобы собрать игрушки, накопленные в департаментах Буш-дю-Рон, Вар, Альп-Маритим и в Монако.

С 3 по 24 сентября Белый пират выйдет в Средиземное море на борту своего парусника «Skaf» в путешествие по 26 портам общей протяженностью 500 километров.

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От Марселя до Ментона 25 портов-партнеров ассоциации примут судно и передадут ему свои ценные сундуки. В Монако, самой дальней точке путешествия этого года, многие организации откликнулись на инициативу ассоциации, укладывая сундуки в своих офисах – и мэрия Монако, и Яхт-клуб, и сеть баров Stars’N’Bars.

С 2020 года собрано более 4 000 игрушек

Многие знаменитости Княжества также поддерживают операцию. Среди них – мореплаватель Иван Грибоваль, фридайвер Пьер Фролла, певица Оливия Дорато и юморист Хасан Монакский. Свою лепту также внесли монакские компании Bettimask, Global IP Solutions, Центр недвижимости Pastor, Яхт-клуб Монако, а также Lions Club.

Собранные игрушки будут переданы фонду «Lenval» в Ницце, конечном этапе путешествия. В апреле этого года на страничке Пирата в Facebook было заявлено, что с 2020 года собрано более 4 000 игрушек.

Вы можете следить за результатами этого нового плавания по коротким видео-роликам, которые Пират будет выставлять ежедневно. Это отличная возможность ознакомиться с сокровищами сундуков, а также послушать смешные истории и советы по морской навигации.

В конце августа вы можете передать игрушки больным детям в пунктах сбора. Внимание! Игры и игрушки должны быть новыми, запечатанными в оригинальной упаковке и стоить не дороже 50 евро.