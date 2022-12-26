Ваши лучшие рождественские фотографии 2022 года
В Княжестве царит рождественская магия!
Мы предложили нашим читателям поучаствовать в рождественском фотоконкурсе и прислать нам их самые красивые праздничные фотографии. В конкурсе приняло участие более 50 кандидатов, и нам очень трудно было сделать выбор, ведь они так старались! Предлагаем вашему вниманию 20 отобранных фотографий.
Красавица-елка – царица лесов
Трудно представить себе Рождество без елки, но каждый представляет свою елку по-своему. Так Виржини выбрала высокую елку в «натуральном» стиле. А на елке Тама нет ни шаров, ни гирлянд – только гора плюшевых игрушек. Лиз – победительница нашего прошлогоднего конкурса – выбрала тему белого Рождества.
Три других читателя прислали нам фотографии в электронных сообщениях. Им удалось создать дух волшебства в своих домах с нестареющим сочетанием красного, зеленого и белого цветов, великолепным видом на порт Монако и даже елкой из... досок.
Рождество – для всех...
... Для животных тоже! Наши читатели хорошо это поняли, запечатлев своих верных спутников. Например, Жанн (победительница нынешнего конкурса), Стефан и еще один читатель разрешили своим котам подойти близко к елке. Похоже даже, что некоторые из них пробрались к елке, чтобы пошкодить...
А более спокойные кролики Беатрис и Лоранс очень гармонично вписались в пейзаж.
Волшебство таится в деталях
Для большинства людей рождественское убранство не ограничивается традиционной елкой, некоторые украшают весь дом. Деревянные лошадки, рождественские деревни, карусели, полностью расписанные окна... Так Вероник украсила свой дом камином и бумаги и картона. Отлично получилось!
Рождественская прогулка по Монако
Праздничное волшебство продолжается и на улице. Особенно в Монако, где прохожим открывается завораживающее представление. Один наш читатель прислал электронной почтой фотографию праздничного колеса обозрения в рождественской деревне.
Две другие читательницы прислали нам фотографии великолепных елок, установленных в холлах. Некоторые из вас наверняка узнали Metropole Shopping Center, который явно не поскупился на праздничные украшения!