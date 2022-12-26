Ваши лучшие рождественские фотографии 2022 года

В Княжестве царит рождественская магия!

Мы предложили нашим читателям поучаствовать в рождественском фотоконкурсе и прислать нам их самые красивые праздничные фотографии. В конкурсе приняло участие более 50 кандидатов, и нам очень трудно было сделать выбор, ведь они так старались! Предлагаем вашему вниманию 20 отобранных фотографий.

Красавица-елка – царица лесов

Трудно представить себе Рождество без елки, но каждый представляет свою елку по-своему. Так Виржини выбрала высокую елку в «натуральном» стиле. А на елке Тама нет ни шаров, ни гирлянд – только гора плюшевых игрушек. Лиз – победительница нашего прошлогоднего конкурса – выбрала тему белого Рождества.

Три других читателя прислали нам фотографии в электронных сообщениях. Им удалось создать дух волшебства в своих домах с нестареющим сочетанием красного, зеленого и белого цветов, великолепным видом на порт Монако и даже елкой из... досок.

© Виржини Тенье (Virginie Tesnier) © Там Деянович (Tam Dejanovic) © Лиз Брику (Lise Bricoux) Все права защищены Все права защищены Все права защищены

5 советов для сознательного Рождества

Рождество – для всех...

... Для животных тоже! Наши читатели хорошо это поняли, запечатлев своих верных спутников. Например, Жанн (победительница нынешнего конкурса), Стефан и еще один читатель разрешили своим котам подойти близко к елке. Похоже даже, что некоторые из них пробрались к елке, чтобы пошкодить...

А более спокойные кролики Беатрис и Лоранс очень гармонично вписались в пейзаж.

© Жанн Росси (Jeanne Rossi) © Стефан Пинко (Stéphane Pinco) Все права защищены © Беатрис Грасси (Béatrice Grassi) © Лоранс Бертран (Laurence Bertrand)

Рождество 2022: 5 идей подарков для любителей спорта в Монако

Волшебство таится в деталях

Для большинства людей рождественское убранство не ограничивается традиционной елкой, некоторые украшают весь дом. Деревянные лошадки, рождественские деревни, карусели, полностью расписанные окна... Так Вероник украсила свой дом камином и бумаги и картона. Отлично получилось!

Все права защищены Все права защищены © Вероник Ивальди (Véronique Ivaldi) Все права защищены Все права защищены © Мирелла Россо (Mirella Rosso)

Рождественская прогулка по Монако

Праздничное волшебство продолжается и на улице. Особенно в Монако, где прохожим открывается завораживающее представление. Один наш читатель прислал электронной почтой фотографию праздничного колеса обозрения в рождественской деревне.

Две другие читательницы прислали нам фотографии великолепных елок, установленных в холлах. Некоторые из вас наверняка узнали Metropole Shopping Center, который явно не поскупился на праздничные украшения!