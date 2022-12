Vos plus belles photos de Noël 2022

La magie de Noël s'est installée en Principauté !

A l'occasion de notre concours de Noël, nous avons demandé à nos lecteurs de nous envoyer leur plus beau cliché pour illustrer cette joyeuse fête. Nous avons reçu plus de cinquante participations, et le choix fut difficile, car nombreux sont ceux qui se sont donné du mal. Voici une sélection des 20 photos que nous avons préférées.

Mon beau sapin, roi des forêts

Difficile d'imaginer un Noël sans sapin, mais libre à chacun de lui donner une identité bien particulière. Virginie, par exemple, a misé sur la hauteur, mais aussi sur un esprit « nature. » Pour Tam, pas de boules, ni de guirlandes : une montagne de peluches orne l'arbre. Lise, notre gagnante de l'an dernier, a opté cette fois-ci pour un Noël blanc.

Trois autres internautes, qui nous ont contactés par message privé, ont également su amener la magie de Noël à l'intérieur de leur foyer, avec l'indémodable association de rouge, vert et blanc, une superbe vue sur le port de Monaco ou même un sapin... uniquement fait de bois !

© Virginie Tesnier © Tam Dejanovic © Lise Bricoux DR DR DR

C'est Noël pour tout le monde...

... Y compris pour les animaux ! Nos lecteurs l'ont bien compris, en immortalisant leurs fidèles compagnons. Jeanne (qui a d'ailleurs gagné notre concours cette année), Stéphane et une internaute ont par exemple laissé leurs chats s'approcher du sapin. Il semblerait même que certains aient réussi leur traditionnelle mission d'infiltration...

Plus calmes en revanche, les lapins de Béatrice et Laurence se sont parfaitement glissés dans le décor.

© Jeanne Rossi © Stéphane Pinco DR © Béatrice Grassi © Laurence Bertrand

La magie se cache dans les détails

Pour la plupart des gens, Noël ne se cantonne pas au traditionnel sapin, et certains n'hésitent pas à transformer leur maison pour l'occasion. Chevaux de bois, villages de Noël, carrousels et fenêtres entièrement décorées sont de circonstance. Et que dire de Véronique, qui a opté pour la décoration maison, avec une cheminée faite de papier et carton ? L'effet est plus que réussi !

DR DR © Véronique Ivaldi DR DR © Mirella Rosso

Noël à Monaco, quelque part, en flânant...

La magie des fêtes se poursuit hors des murs du foyer. Surtout à Monaco, où tout est fait pour offrir un spectacle enchanteur aux passants. Cet internaute, qui nous a contactés par email, a immortalisé la magnifique Grande Roue illuminée du Village de Noël.

Deux autres lectrices, quant à elles, nous ont envoyé des photos de superbes sapins pris dans des halls... Certains parmi vous auront sans doute reconnu le Metropole Shopping Center, qui n'a pas lésiné sur sa décoration festive !