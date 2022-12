Le più belle foto di Natale 2022 scattate da voi

La magia del Natale è arrivata nel Principato!

Per il nostro concorso di Natale abbiamo chiesto ai nostri lettori di inviarci la loro foto più bella e rappresentativa di questa festa. Hanno partecipato oltre cinquanta persone e la scelta è stata tutt'altro che facile perché molti si sono impegnati sul serio. Di seguito una selezione delle nostre 20 foto preferite.

L'albero di Natale

È quasi impossibile immaginare un Natale senza albero, ma ognuno di noi è libero di dargli un tocco speciale. Virginie, ad esempio, ha puntato tutto sull'altezza e su una vena naturalistica. Tam invece ha rimpiazzato palline e ghirlande con una montagna di peluche. Lise, la vincitrice dell'anno scorso, quest'anno ha optato per il bianco.

Altri tre lettori, che ci hanno contattato in privato, hanno saputo portare la magia del Natale nelle loro case con l'intramontabile associazione rosso, verde e bianco, con una fantastica vista sul porto di Monaco e con un albero… realizzato interamente in legno!

© Virginie Tesnier © Tam Dejanovic © Lise Bricoux DR DR DR

È Natale per tutti…

…anche per gli animali! I nostri lettori hanno infatti immortalato i loro fedeli compagni in bellissime foto. Jeanne (la nostra vincitrice di quest'anno), Stéphane e un'altra lettrice hanno lasciato i loro gatti avvicinarsi all'albero di Natale. E a quanto pare qualcuno è riuscito a intrufolarsi come da tradizione!

Invece i coniglietti di Béatrice e Laurence, più tranquilli, si sono inseriti perfettamente nelle decorazioni.

© Jeanne Rossi © Stéphane Pinco DR © Béatrice Grassi © Laurence Bertrand

La magia risiede nei piccoli dettagli

Per la maggior parte delle persone il Natale non si limita all'albero: alcuni trasformano la loro casa per l'occasione. Cavalli in legno, villaggi di Natale, caroselli e finestre decorate non mancano mai. E Véronique che ha realizzato un caminetto interamente in carta e cartone? L'effetto è meraviglioso!

DR DR © Véronique Ivaldi DR DR © Mirella Rosso

Una passeggiata natalizia a Monaco…

La magia delle feste continua anche fuori dalle mura di casa. A Monaco tutto è pensato per offrire ai passanti uno spettacolo incantevole. Un lettore, che ci ha contattato per email, ha fotografato la magnifica ruota panoramica illuminata del Villaggio di Natale.

Altre due lettrici ci hanno inviato foto di splendidi alberi di Natale scattate in degli atri… Alcuni di voi avranno sicuramente riconosciuto il Metropole Shopping Center, che non si è risparmiato nelle decorazioni natalizie!