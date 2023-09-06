Чем заняться в Монако в сентябре 2023?

Выставки, развлечения, события… Monaco Tribune предлагает программу мероприятий на сентябрь.

Monaco Classic Week – La Belle Classe

13-16 сентября в Яхт-клубе Монако будет представлено мореходное наследие. В этом году на традиционные соревнования и вечеринки соберутся 110 классических парусных и моторных яхт, а также около двадцати швертботов 12’. Будут представлены около десяти моторных яхт разных времен, 50 старинных моторных лодок, включая тридцать Riva и три лодки начала ХХ-го века, а также около 50 классических парусников. Приходите на набережную и в лагерь участников! Вход бесплатный.

Дополнительная информация

13-16 сентября 2023

Yacht Club de Monaco – Quai Louis II, 98000, Монако

32-я Monaco Yacht Show

27-30 сентября в порте Эркюль пройдет международное мероприятие яхтинга. Монако примет более 80 яхт – от самой большой, 97-метровой Carinthia VII, до самой маленькой, 20-метровой. На Monaco Yacht Show будут работать три тематические экспозиции: Sustainability Hub, Yacht Design & Innovation Hub и Adventure Area. Приготовьтесь к захватывающему зрелищу!

Дополнительная информация

Среда, 27 сентября: 10:00 – 18:30 (вход только по приглашениям) Четверг 28 и пятница 29 сентября: 10:00 – 18:30 (вход для всей публики) Суббота, 30 сентября: 10:00 – 18:00 (вход для всей публики)

Port Hercule – 98 000, Монако

Выставки в честь столетнего юбилея

В год столетнего юбилея со дня рождения Князя Ренье III Монако проводит многочисленные выставки. Экспозиции «Князь Ренье III, прежде всего моряк», «Князь и его животные» и «Князь Ренье III – розарий в честь супруги» будут работать соответственно в Яхт-клубе Монако, Зоосаде Князя Ренье III и в Розарии Княгини Грейс. Не пропустите и впечатляющую экспозицию, посвященную всей деятельности Князя-строителя, в выставочном зале на набережной Антуана I!

Дополнительная информация

«Князь и его животные» : вход 6,00 € – до 31 декабря 2023

: вход 6,00 € – до 31 декабря 2023 «Князь Ренье III, прежде всего моряк» : бесплатный вход – до 31 декабря 2023

: бесплатный вход – до 31 декабря 2023 «Князь Ренье III – розарий в честь супруги» : бесплатный вход – до января 2024

: бесплатный вход – до января 2024 «Князь-строитель. Амбиция Монако»: бесплатный вход – до 31 декабря 2023

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