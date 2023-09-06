Чем заняться в Монако в сентябре 2023?
Выставки, развлечения, события… Monaco Tribune предлагает программу мероприятий на сентябрь.
Monaco Classic Week – La Belle Classe
13-16 сентября в Яхт-клубе Монако будет представлено мореходное наследие. В этом году на традиционные соревнования и вечеринки соберутся 110 классических парусных и моторных яхт, а также около двадцати швертботов 12’. Будут представлены около десяти моторных яхт разных времен, 50 старинных моторных лодок, включая тридцать Riva и три лодки начала ХХ-го века, а также около 50 классических парусников. Приходите на набережную и в лагерь участников! Вход бесплатный.
Дополнительная информация
- 13-16 сентября 2023
- Yacht Club de Monaco – Quai Louis II, 98000, Монако
32-я Monaco Yacht Show
27-30 сентября в порте Эркюль пройдет международное мероприятие яхтинга. Монако примет более 80 яхт – от самой большой, 97-метровой Carinthia VII, до самой маленькой, 20-метровой. На Monaco Yacht Show будут работать три тематические экспозиции: Sustainability Hub, Yacht Design & Innovation Hub и Adventure Area. Приготовьтесь к захватывающему зрелищу!
Дополнительная информация
- Среда, 27 сентября: 10:00 – 18:30 (вход только по приглашениям)
- Четверг 28 и пятница 29 сентября: 10:00 – 18:30 (вход для всей публики)
- Суббота, 30 сентября: 10:00 – 18:00 (вход для всей публики)
- Port Hercule – 98 000, Монако
Выставки в честь столетнего юбилея
В год столетнего юбилея со дня рождения Князя Ренье III Монако проводит многочисленные выставки. Экспозиции «Князь Ренье III, прежде всего моряк», «Князь и его животные» и «Князь Ренье III – розарий в честь супруги» будут работать соответственно в Яхт-клубе Монако, Зоосаде Князя Ренье III и в Розарии Княгини Грейс. Не пропустите и впечатляющую экспозицию, посвященную всей деятельности Князя-строителя, в выставочном зале на набережной Антуана I!
Дополнительная информация
- «Князь и его животные»: вход 6,00 € – до 31 декабря 2023
- «Князь Ренье III, прежде всего моряк»: бесплатный вход – до 31 декабря 2023
- «Князь Ренье III – розарий в честь супруги»: бесплатный вход – до января 2024
- «Князь-строитель. Амбиция Монако»: бесплатный вход – до 31 декабря 2023
Прочие мероприятия вперемешку
- С 1 до 31 сентября: Фотовыставка «Фонд Княгини Шарлен: 10 лет работы и профилактики» – Galerie des pêcheurs, 4, avenue Saint-Martin.
- До 12 сентября: Выставка «La Donna» в Espace 22-24 Boulevard d’Italie.
- Среда, 13 сентября: Ciné Pop-corn – « Les griffes de la nuit» в 19:00 в видеотеке-аудиотеке Жозе Нотари – 2, rue Princesse Antoinette.
- Пятница, 15 сентября: Средиземноморский вечер на рынке Кондамин – бесплатный вход с 20:00.
- Суббота, 16 сентября: Trott’N’Roll – Благотворительное мероприятие с 09:00 до 18:00 в Садах Аполлин – 1 Prom. Honoré II.
- Пятница, 22 сентября: В 21:00 ФК «Монако» сразится с ФК «Ницца» на стадионе «Луи-II».
- Суббота, 23 сентября: Юго Микаллеф – бой в шапито Фонвьей – Вход с 17:00 (билетные кассы скоро откроются).
- Вторник 26 сентября: Roca Team сразится с «Сен-Кентен» в Зале Гастон Медесен в 18:30.
- «Мизантроп – Мольер» в 20:00 в Театре Княгини Грейс.