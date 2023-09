Que faire à Monaco ce mois de septembre 2023 ?

Expositions, loisirs, événements… Monaco Tribune vous donne plusieurs idées sorties pour le mois à venir.

Monaco Classic Week – La Belle Classe

Du 13 au 16 septembre, le patrimoine maritime sera à l’honneur au Yacht Club de Monaco. Cette année, les traditionnelles épreuves nautiques et soirées réuniront 110 unités de tradition, à voile et à moteur, auxquelles s’ajouteront une vingtaine de dinghies 12′. Seront présents une dizaine de motor-yachts d’époque, 50 canots automobiles anciens, dont une trentaine de Riva et trois canots datant du début du 20e siècle ainsi qu’une cinquantaine de voiliers de tradition. Venez visiter les quais et le village d’exposants gratuitement !

13 au 16 septembre 2023

Yacht Club de Monaco – Quai Louis II, 98000, Monaco

32ème Monaco Yacht Show

L’événement international de yachting sera de retour du 27 au 30 septembre sur les quais du Port Hercule. Plus de 80 yachts sont attendus à Monaco, allant de 97 mètres pour le plus grand, le Carinthia VII, à une vingtaine pour le plus petit. Trois expositions thématiques seront à retrouver pendant cette nouvelle édition du MYS : le Sustainability Hub, le Yacht Design & Innovation Hub et l’Aventure Area. Préparez-vous à en prendre plein les yeux !

Mercredi 27 septembre : 10h – 18h30 (accès sur invitation uniquement) Jeudi 28 et vendredi 29 septembre : 10h – 18h30 (accès tout public) Samedi 30 septembre : 10h – 18h (accès tout public)

Port Hercule – 98 000, Monaco

Expositions du centenaire

En cette année de centenaire de naissance du Prince Rainier III, la Principauté accueille toujours de nombreuses expositions. « Le Prince Rainier III, un marin avant tout », « Le Prince et ses animaux », « Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse » sont à retrouver respectivement au Yacht Club de Monaco, Jardin Animalier Rainier III et à la Roseraie Princesse Grace. Dans la salle d’exposition du Quai Antoine Ier, l’impressionnante exposition sur l’oeuvre entière du Prince bâtisseur est à voir également !

« Le Prince et ses animaux » : entrée à 6€ – Jusqu’au 31 décembre 2023

: entrée à 6€ – Jusqu’au 31 décembre 2023 « Le Prince Rainier III, un marin avant tout » : visite libre et gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023

: visite libre et gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023 « Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse » : visite libre et gratuite – Jusqu’en janvier 2024

: visite libre et gratuite – Jusqu’en janvier 2024 « Le Prince bâtisseur. Une ambition pour Monaco » : visite gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023

