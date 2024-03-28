17 марта Дмитрий Рыболовлев символически вручил коллекционные футболки Александру Головину и Исмаилу Якобсу, которые сыграли соответственно 200 и 100 матчей за ФК «Монако» во всех соревнованиях © ФК «Монако»

17 марта Дмитрий Рыболовлев символически вручил коллекционные футболки Александру Головину и Исмаилу Якобсу, которые сыграли соответственно 200 и 100 матчей за ФК «Монако» во всех соревнованиях © ФК «Монако»

Pеклама

За последние полтора месяца игроки Ади Хюттера провели восемь встреч. Дмитрий Рыболовлев был на всех этих матчах без исключений.

Это регулярное присутствие не осталось без внимания и, согласно l’Équipe, вызывало вопросы, ведь ходят слухи о возможной продаже клуба в ближайшие месяцы.

Как ФК «Монако» поднялся в цене с 2011 года, с приходом Дмитрия Рыболовлева

Но по данным французской спортивной газеты, в последние сезоны президент ФК «Монако» не пропустил ни одного матча своего клуба, хотя не всегда мог смотреть игры на стадионе из-за напряженного рабочего графика.

Плечом к плечу с Тьягу Скуру и Ади Хюттером

В конце этого сезона бизнесмен близок с игроками и тренерским штабом. Он делает все, чтобы помочь им достичь цели, поставленной в начале сезона и ускользающей от «Монако» с 2018-2019: прямой квалификации в групповой этап Лиги Чемпионов. Это был бы великолепный подарок болельщикам в год столетия клуба.

После избрания в Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции Дмитрий Рыболовлев решил еще активнее участвовать в жизни своего клуба. Он также присутствовал в Центре спортивных достижений в Ля Тюрби перед дерби Лазурного берега против «Ниццы» и перед важным матчем против «ПСЖ».

Накануне матча против «ПСЖ» Дмитрий Рыболовлев присутствовал на тренировке монегасков в Центре спортивных достижений ФК «Монако» © ФК «Монако»

По случаю 10-летия президентства Дмитрия Рыболовлева, Лоран Мэр делится своими воспоминаниями

По информации L’Équipe Дмитрий Рыболовлев много общается с Ади Хюттером и Тиагу Скуру. С генеральным директором он часто обсуждает спортивные вопросы. Президент также присутствовал на последнем матче против «Лорьяна». Перед началом той встречи он вручил Александру Головину и Исмаилу Якобсу коллекционные майки в качестве символической награды за их продолжительную службу красно-белым цветам клуба.