AS Monaco: Dmitri Rybolovlev, un presidente vicino al suo club

Il 17 marzo, Dmitri Rybolovlev ha consegnato una maglietta ad Aleksandr Golovin e Ismail Jakobs come simbolo per aver raggiunto rispettivamente i 200 e i 100 match con l’AS Monaco, in tutti i tornei. © AS Monaco

Come ha riportato il giornale L’Équipe mercoledì 27 marzo, da qualche settimana il presidente dell’AS Monaco è sempre presente allo stadio per fare il tifo alla sua squadra, sia al Louis II che in trasferta.

Otto in un mese e mezzo. È questo il numero di incontri che hanno affrontato i ragazzi di Adi Hütter, e il presidente Dmitri Rybolovlev non se ne è perso neanche uno.

Una presenza costante che non passa inosservata e che, secondo l’Équipe, desta qualche sospetto in un momento in cui le voci di una possibile vendita del club nei prossimi mesi sono diventate insistenti.

Perché l’AS Monaco ha acquisito valore dopo il 2011 e con l’arrivo di Dmitri Rybolovlev

Ma secondo le rivelazioni del quotidiano sportivo francese, il presidente dell’AS Monaco sembrerebbe non essersi perso neanche una partita del suo club nelle ultime stagioni, anche quando non presenziava allo stadio per via di un’agenda fitta di impegni che gli impediva gli spostamenti.

Vicino a Thiago Scuro e Adi Hütter

Con la fine della stagione, l’imprenditore vuole stare vicino ai suoi giocatori e al suo staff per aiutarli a raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio stagione e che l’AS Monaco insegue dal 2018-2019: una qualificazione diretta per la fase a gironi della Champions League. Sarebbe un regalo fantastico per i tifosi dell’AS Monaco nella stagione del centenario del club.

Eletto nel consiglio di amministrazione della FLP un anno e mezzo fa, Dmitri Rybolovlev ha deciso di essere più coinvolto nella gestione quotidiana della squadra, presenziando anche al Centro di allenamento di La Turbie prima del derby della Costa Azzurra contro il Nizza, oppure alla vigilia dell’incontro con il Paris Saint-Germain.

Alla vigilia dell’incontro con il Paris Saint-Germain, il presidente Dmitri Rybolovlev ha presenziato all’allenamento dei monegaschi al centro dell’AS Monaco © AS Monaco

Per i 10 anni di presidenza di Dmitri Rybolovlev, Laurent Maire ha ripercorso con noi il viale dei ricordi

Sempre secondo l’Équipe, Rybolovlev ascolterebbe anche con attenzione i suggerimenti di Adi Hütter e Thiago Scuro, con cui parla molto di sport. Durante l’ultima partita contro il Lorient, il presidente ha consegnato ad Aleksandr Golovin e Ismaïl Jakobs una maglia da collezione come riconoscimento per i tanti anni trascorsi nel club.