Запрет на смартфоны, школьная форма и забота о психическом здоровье — что ждёт учеников Монако в новом учебном году

В Монако решили заботиться не только об оценках. Главное внимание теперь уделяется тому, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе, меньше зависели от гаджетов и ощущали себя частью единого школьного коллектива.

Смартфоны — под запретом

Главное новшество года — запрет на использование мобильных телефонов, начиная с последнего класса начальной школы и вплоть до выпускного класса в колледже им. Карла III и лицеях им. Альбера I и Ренье III. Жан-Филипп Винчи, директор Управления по делам национального образования, молодежи и спорта, пояснил: «Каждому ученику будет выдан магнитный чехол, в который он будет складывать свой телефон при входе в учебное заведение. Магнитная система крепления не позволяет получить доступ к телефону в течение учебного дня».

Такой чехол работает по принципу «клетки Фарадея» и полностью перекрывает доступ к связи. По словам Винчи, цель нововведения очевидна: «Мы должны отучить молодое поколение от этой цифровой “пустышки”. Мы боремся не с самим инструментом, а с поведением — от зависимости и невнимания на уроках до случаев травли в интернете».

Помимо этого, для школьников вводится и «цифровой комендантский час»: с 21:30 до 7:00 государственные компьютеры будут автоматически заблокированы. Всё это часть более широкой стратегии по переосмыслению роли технологий в жизни общества.

Психическое здоровье и технологии

Советник-министр по вопросам внутренних дел Лионель Беффр на пресс-конференции обозначил два главных вызова, стоящих перед обществом Монако: «Первый связан с изменением поведения — оно становится всё более жестоким, и это вызывает тревогу, особенно в контексте проблем травли и психического здоровья. Второй напрямую касается влияния искусственного интеллекта на образование».

В новом учебном году власти решили усилить психологическую поддержку школьников. Теперь каждому ученику в начале года будет представлен школьный психолог, а также начнётся сотрудничество с Госпиталем Княгини Грейс для повышения качества слушания и своевременного выявления признаков дистресса.

Тема психического здоровья и цифровых технологий уже обсуждалась как в Ассоциации родителей учащихся Монако (APEM), так и в консультативной комиссии по делам молодежи, где сами учащиеся поднимали проблему давления и перегрузки. В дополнение к программе No Phone для них организуют семинары и тренинги по искусственному интеллекту и цифровым инструментам.

После своего выступления Лионель Беффре передал слово Жан-Филиппу Винчи, который подробно изложил планы на 2025 учебный год в присутствии директоров школ, учителей, представителей родительских ассоциаций и журналистов © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Возвращение школьной формы

С января 2026 года в колледже им. Карла III введут стандартизированную школьную форму. «Верхняя часть будет снабжена логотипом, а нижняя останется свободной», — пояснил Жан-Филипп Винчи, подчеркнув, что главная цель этой инициативы — «укрепить идентичность» и «гордость за принадлежность к коллективу». Проект поддержан правительством и, по словам Лионеля Беффра, отражает стремление вернуть уважение к авторитету: «Мы наблюдаем высокий уровень прогулов, в том числе в выпускных классах. Мы должны напоминать о необходимости пунктуальности, усердия, уважения к одноклассникам и учителям […] В обществе, которое зачастую является очень индивидуалистичным, уважение к общим правилам в первую очередь учится и практикуется в школе».

Математика и музыка

Помимо дисциплинарных мер, система образования Монако развивает проекты, подчеркивающие её амбиции. В их числе — программа «Музыка для всех» в детских садах, сотрудничество с Оперой Монте-Карло и подготовка к олимпиаде по математике. Все эти инициативы демонстрируют стремление к образовательному совершенству.

Также вводится третий подготовительный курс, который, по словам Жан-Филиппа Винчи, позволит школьникам «выбирать свой путь, а не следовать навязанному». В рамках программы ученики будут делить учебное время между колледжем (пять часов в неделю) и техническим лицеем или другими учреждениями (ещё пять часов).

Культ качества и высоких стандартов

В то время как многие европейские системы образования сталкиваются с дефицитом кадров и переполненными классами, Монако использует демографическую стабильность для поддержания модели образования высокого уровня. «Разумное количество учеников в классе, по нашему мнению, является одним из ключевых факторов качества предоставляемого образования», — отметил Лионель Беффр. Он также приветствовал назначение двух новых руководителей учебных заведений, временный переезд лицея им. Альбера I в обновленные помещения Аннонсиад (где ранее располагался Колледж им. Карла III), а также приход компании Eurest в качестве нового поставщика услуг школьного питания.

В новом учебном году в школах Монако обучаются 5694 ученика. Такой масштаб позволяет придерживаться принципа «меньше, но лучше»: небольшие классы дают возможность сосредоточиться на качестве образования. Результаты говорят сами за себя — почти все школьники успешно сдают выпускные экзамены на аттестат зрелости (baccalauréat), диплом о высшем техническом образовании короткого цикла (BTS) и национальный диплом о среднем образовании первой ступени (brevet). Привлекательность монегасской системы подтверждает и тот факт, что более 70% из 890 преподавателей приезжают из Франции. Это показывает высокий престиж Княжества, сумевшего создать образовательную модель, которая становится настоящим эталоном качества.