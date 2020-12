Depuis le centenaire de la disparition d’Albert 1er aux célébrations des quinze ans de règne du Prince Albert II en passant par le départ de Louis Ducruet de l’AS Monaco ou encore la victoire de la Princesse Charlène lors du WaterBike Challenge, retour en images sur les événements princiers qui ont marqué l’année 2020.

Le prince Albert II est le premier chef d’état à contracter le Covid-19

Le 19 mars 2020, un communiqué du Palais princier indique que le Prince Albert II est testé positif au Covid-19. Il est le premier chef d’Etat au monde à être touché par le virus. Suivi par son équipe médicale, et alors que son état de santé n’inspire aucune crainte, il continue de travailler depuis son lieu de confinement, dans ses appartements privés. Quelques jours plus tard, il raconte son expérience avec le coronavirus et rappelle la façon dont la Principauté continue à lutter contre la propagation du virus.

© N Saussier / Palais Princier

Célébration des 15 ans de règne du Prince Albert II

Le 12 juillet dernier, la Principauté a rendu hommage aux quinze années de règne de S.A.S le Prince Albert II. Pour l’occasion, le Palais Princier avait partagé une vidéo retraçant les grands moments du souverain depuis le début de son règne, le 12 juillet 2005. Dès son accession au trône, le Prince Albert avait fait de la protection de l’environnement une des lignes directrices de sa politique. Un engagement qui se traduit dès le début de son règne avec son expédition en Arctique, en 2006, pour mesurer les effets du réchauffement climatique.

© Palais princier

La Princesse Charlène remporte le Water Bike Challenge

Le 14 septembre, l’équipe Serenity, menée par la Princesse Charlène, a gagné le Water Bike Challenge, défi sportif et caritatif lancé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Il lui aura fallu 22 heures et 33 minutes pour rejoindre Calvi à Monaco. Plus qu’un défi sportif, cette course a été organisée afin de sensibiliser le public aux programmes de la Fondation Princesse Charlène, « Learn to Swim » et « Water Safety », tous les deux dédiés à la sécurité en mer.

© Fondation Princesse Charlène de Monaco

Le centenaire de la disparition d’Albert Ier

Le 19 octobre dernier, le Comité Albert Ier-2022 a lancé les commémorations du centenaire de la disparition du Prince Albert Ier, en présence de son arrière-arrière-petit-fils le Prince Albert II. La manifestation , qui a eu lieu au lycée Albert Ier, a débuté par la découverte de la bande-annonce d’un film sur le centenaire réalisé par l’Institut Audiovisuel de Monaco tandis que des commémorations pour honorer la mémoire du « prince savant » rythmeront les deux prochaines années jusqu’à la fin 2022.

©Palais Princier

Charlotte Casiraghi devient la nouvelle ambassadrice Chanel

La nouvelle a été diffusée il y a à peine quelques jours. À compter du 1er janvier prochain, Charlotte Casiraghi deviendra l’un des visages de la maison française. Très attachée à la griffe – qui l’habille régulièrement lors de ses apparitions officielles – elle représentera aussi la collection prêt-à-porter Printemps-Été 2021 imaginée par Virginie Viard. Le 26 janvier prochain, elle baptisera « Les Rendez-vous littéraires rue Cambon ». Dans l’esprit des salon littéraires, ce projet perpétue l’amour inconditionnel de Gabrielle Chanel et Karl Lagerfeld pour la littérature et réunira auteures, comédiennes, et amis de la maison autour d’oeuvres historiques ou contemporaines.

©Chanel